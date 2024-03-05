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選嘉縣長？朱立倫布達王育敏接黨部主委 曝光布局

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨朱立倫（左起）今天布達立委王育敏接任嘉義縣黨部主委。記者黃于凡／攝影
國民黨朱立倫（左起）今天布達立委王育敏接任嘉義縣黨部主委。記者黃于凡／攝影

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委今天布達，被視為布局下屆縣長選舉，黨主席朱立倫受訪時未鬆口證實，但表示「將來推出的候選人，一定是跟地方連結很深的人」。

媒體聯訪提問，這次王育敏當主委，是為之後縣長做布局？朱立倫回答，國民黨必須要走年輕化、更要走內造化，內造化就是由具有民意基礎的同志來擔任各地主委，不管是嘉義、台南、高雄、屏東等地，主委都是立委兼任，當然不會只有王育敏來服務地方，還有其他立委例如在地的立委翁曉玲等，都希望能服務嘉義鄉親，讓整個國民黨跟地方結合得更密切。

媒體再追問確認兩年後縣長選舉，是否就是黨部主委參選？朱立倫說，「現在是全力地把我們服務的工作做好，跟地方扎根做好，將來推出的候選人，一定是跟地方連結很深的候選人」。

嘉義 國民黨 朱立倫

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