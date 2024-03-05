檢舉、違規記點制惹民怨 陳建仁承諾周四提修正辦法

行政院長陳建仁今赴立法院備詢。民進黨立委林俊憲指出，現行交通法規引發民怨，交通施政沒有做好。陳建仁回應，現行的交通檢舉及計點制確實有需要修改的地方，也聽到民間聲音，特別是職業駕駛人反應許多地方不需要計點。不管是實施要點還是相關法律也好，都有需要修正的地方，將於7日行政院會提出來。

陳建仁表示，政府會全盤檢討，往這個方向努力，於周四院會提出相關辦法、相關法律，並送到立法院來，不能夠危害到行人安全。

林俊憲質疑，為什麼以前就有計點制、檢舉制，但現在才引起民怨？交通部長王國材回應，他覺得是檢舉項目增加，違停則是大宗。現在就是1200元以下的微違規不計點，不過該罰錢的還是會罰。