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愛沙尼亞國會友台小組訪台 將見蔡總統、韓國瑜

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部歐洲司副秘書長李秀窈（左三）在機場迎接愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo_Enn_Vaga）（左五）一行。圖／外交部提供
外交部歐洲司副秘書長李秀窈（左三）在機場迎接愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo_Enn_Vaga）（左五）一行。圖／外交部提供

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）今率8位跨黨派議員訪台，展現愛沙尼亞國會朝野跨黨派支持台、愛加強合作的立場，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，愛沙尼亞國會友台小組訪團今來台展開為期5日訪問，在台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長陳建仁，並分別接受立法院長韓國瑜，及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國防部、數位發展部、國家科學及技術委員會、經濟部國際貿易署及衛生福利部中央健康保險署，並參訪新竹科學園區，共同探索台、愛雙方未來合作的潛力領域。

外交部表示，裴克多是台灣的堅實友人，曾多次親自前往烏克蘭運送軍事及人道救援物資，為前線士兵加油打氣，充分展現其堅決對抗威權擴張的決心，並長期透過公開場合發言或社群媒體貼文等方式，聲援台灣有意義參與國際組織。

外交部 愛沙尼亞 蔡英文

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