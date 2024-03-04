快訊

珍奶大亨要送嫩模小三的小豪宅 一坪破200萬創北市新高

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」像聚寶盆

虎尾、麥寮補選登記 民進黨徵召蘇治芬特助應戰

中央社／ 雲林縣4日電

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選，雲林縣議員許留賓、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘今天前往登記，而民進黨雲林縣黨部今天決議徵召前立委蘇治芬特助林明正參選虎尾鎮長。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

民進黨雲林縣黨部上月底召開執委會，通過虎尾鎮長及麥寮鄉長補選採取開放參選，不徵召、不提名，今天上午再次召開例行執委會，與會10名執委一致通過徵召林明正參選虎尾鎮長。

林金忠表示，45歲的林明正曾擔任蘇治芬特助、前縣長李進勇秘書、肉品市場加工課長等職務，資歷豐富，又是資深民進黨員，長期參與輔選，形象清新。

林明正強調，民進黨不該缺席此次補選，這是對基層支持態度的問題，如今縣黨部徵召，絕不畏戰。虎尾鎮可以更好，不應該只有一種聲音，鎮政仍有許多改善空間，且民主政治不應該是特定人士才能參與，應該有更多元的聲音與人選，選賢與能。

林嘉弘今天在支持者陪同下到虎尾鎮公所完成登記，他以「虎尾大耀進」為主題，發表「耀進步、耀樂活、耀幸福、邁向虎尾升格榮耀」4大政見。他說，未來將會全力配合縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡，爭取台積電大型科技業進駐，發誓替虎尾「登記一張看得到未來的訂單」。

許留賓今天也在支持者陪同下到麥寮鄉公所完成登記，他希望藉由登記表明參選到底的決心。

民眾黨雲林縣黨部副主委、議員陳乙辰指出，民眾黨決議6日統一對外說明人選及做最後的底定。

民進黨 鄉長 雲林

延伸閱讀

補選大戰／520上路前 賴清德先戰6場補選 蘇治芬：賴政府的硬仗、苦戰

蘇治芬完成6天百里徒步謝票 寒風刺骨翁章梁來送暖

蘇治芬連任失利百里徒步謝票 陳冠廷、陳吉仲紛來送暖陪走

蘇治芬沒守住綠營這一席 11鄉鎮徒步謝票深切檢討

相關新聞

預期賴清德不碰一中底線 中國政協常委：兩岸可能延續不獨不武

中國「兩會」全國政協14屆二次會議、14屆全國人大二次會議將分別於4日與5日在北京召開。全國政協常委、北大國關教授賈慶國...

2026再戰桃園市長？鄭文燦：目前最重要工作只有一個…

行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察捷運龜山棕線計畫前受訪，被問到2026是否再戰桃園，他強調「目前我最重要的工作只有一個，...

拚2026強化地方經營 陳琬惠將接民眾黨宜蘭黨部主委

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華將卸下3年多的主委職務，推薦前立法委員陳琬惠接任，提報至3月6日的中央委員會核准。李偉華表示，...

虎尾鎮長補選 民進黨上周才決議不提名 今急轉彎通過徵召他參選

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選今天開放登記，民進黨雲林縣黨部原已決定兩選區部提名、不徵召，但今天例行執委會突通過徵召前立委...

雲林鄉鎮長補選今登記 虎尾和麥寮這兩人搶頭香

被視為鄉鎮長補選一級戰區的雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，今起開始受理登記，虎尾鎮代會主席林嘉弘率先在眾多里長和鎮代陪同下...

綠諷謝國樑吃相難看 最資深議員評：見過7市長 謝最乾淨

基隆市議會臨時會今天討論東岸商場重新招商爭議，民進黨團成員分持「謝國樑說謊」、「吃相難看」等看板，要貼在謝的座位。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。