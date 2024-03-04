拚2026強化地方經營 陳琬惠將接民眾黨宜蘭黨部主委

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華將卸下3年多的主委職務，推薦前立法委員陳琬惠接任，提報至3月6日的中央委員會核准。李偉華表示，民眾黨在宜蘭的空戰能量已發揮到極致，未來目標就是強化組織；陳琬惠也說，為了準備2026選舉，組織工作是接下來重點。

李偉華指出，他現在是民眾黨中央評議委員會主委，已完成黨部主委的階段性任務，是時候該交棒；陳琬惠是鄉親熟悉的人選，具有全國知名度，形象能力具佳，2024區域立委的票數也是2022縣長票數的3倍，顯現地方經營初具成效。

李偉華不諱言，白營長期面對宜蘭藍綠傳統派系，黨務經營確實有許多挑戰。檢視民眾黨在宜蘭的得票成長趨勢，空戰能量已經發揮到極致，未來目標是在維持空戰的情況下，強化組織能量。他推薦陳琬惠接任黨部主委，繼續發展組織經營，也為2026選舉做準備。

陳琬惠說，接任主委一事與黨主席柯文哲聊過，2026前會積極拓展組織經營，培養年輕人，繼續推動南港東移政策、尋找民間合作。她現在也是立委黃國昌的辦公室顧問，未來會遵循先前擔任不分區立委的模式，讓黨部和立委辦公室對接。

李偉華說，會將推薦送到3月6日民眾黨中央委員會，待中央核准，當天下午就會發布，之後他和陳琬惠自行交接便可；他們2人都在做資訊相關的工作，也有持續準備，相信可做到無縫接軌。

國民黨宜蘭黨部代理主委林明昌表示，下一任黨部主委希望由年輕、有潛力且能服務地方的人選擔任，目前黨中央已經有在調查，3月10日新春團拜後可能會較明確；地方黨部也建議，中央可委派1名不分區立委負責宜蘭，強化服務。

民進黨宜蘭黨部主委、新科立委陳俊宇對於陳琬惠接任民眾黨主委一事，認為良性競爭都是好事；綠營5月26日黨部主委改選，目前縣議員簡松樹、陳文昌，中央黨部前社運部主任邱嘉進等人都有意參選，陳俊宇認為選前還會再次整合，讓最有凝聚力的人選出來做最後的競爭。