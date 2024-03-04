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【重磅快評】韓國瑜從失敗蛻變 外人卻在模仿當年的他

聯合報／ 主筆室
上任一個多月的立法院長韓國瑜新聞量明顯下降，但卻在政治路上有所成長。圖／聯合報系資料照片
上任一個多月的立法院長韓國瑜新聞量明顯下降，但卻在政治路上有所成長。圖／聯合報系資料照片

如果檢索新聞會發現一件事，上任一個多月的立法院長韓國瑜，近日新聞量明顯下降。更進一步說，真正大幅減少的，是韓剛剛當選院長時，那種圍著他每天的發言或舉動，猛寫「起居注」的報導。對某些韓粉，或是急於靠韓的言行蹭點閱率的媒體，這可能令人有點失望，然而實際上，卻代表66歲的韓國瑜，確實已經在政治路上有所成長。

如果以雲霄飛車來形容韓國瑜的政治生涯，完全不顯誇張。在1990年代，他是立法院諸多國民黨立委之一，表現缺乏出彩之處，一旦未連任，很快就在公眾記憶中消失。誰也想不到十多年後，會因「被搶了菜籃」而重回政治熱區。

然後的事情大家都記得，空降高雄的韓國瑜，居然奪下綠營視為禁臠的高雄市長；就任半年，就投身總統大選，結果綠營選票空前傾巢而出，連帶使民進黨多享受一次國會過半；大選落敗的韓國瑜，卻沒有時間療傷止痛，隨即在綠營發動的罷免投票中鎩羽，灰頭土臉下台。短短兩年，韓國瑜把大部分政治人物一輩子碰不到的遭遇都經歷過了。

回顧韓市長剛剛當選，一時鋒頭之健，別說其他地方首長，就是蔡英文總統也不是對手。然而事後回顧，快速爬到高峰的韓國瑜，面對「韓粉」到部分媒體，對其宛如追星般吹捧，韓或當時的市府班子，顯然被猛然到來的成就給沖昏了頭。甚至產生一個印象，就是輿論聲量就是一切，每天都必須要成為新聞報導的焦點，每天都必須製造一些話題。如果曝光度落後於人，就是失敗。

於是那段時間的高雄市府，幾乎天天拋出新政策、新話題。包括壽山冷泉加熱成溫泉、向大陸爭取引進貓熊、屢被當事人否認的邀請明星擔任觀光代言；原本就隨和不擺架子，甚至有些人來瘋的韓國瑜，更是一開口就「金句」不斷。結果固然造成韓市長與韓市府爆紅，每天都成為話題中心。但韓或者身邊某些人，當時顯然沒體會到高聲量的正反兩面性，真的在光環中迷失，覺得可以立刻更上一層樓。結果成為粉絲迷湯的最大受害者，連帶全黨一起受累重挫。

國民黨雖未贏回2024年總統選舉，但在社會厭惡民進黨的氛圍下，重回立法院最大黨，韓國瑜也因此接下國會龍頭。一時之間，媒體果然又想重演，每日消費韓國瑜來換取點閱率的故技，從他每日上班到院的時間，到日常行程中的一言一行，都努力想要挖出「哏」來。然而這次重上高峰的韓國瑜，從挑選議事權威周萬來擔任秘書長以來，力求行事謹慎與立場超然，顯然已經明顯記取先前的教訓。

反之，這一個月的新聞顯示，許多政治人物還沒體會到此點。眼看過去八年綠色完全執政局面被打破，賴清德總統尚未上任已經引不起輿論太多興趣，不分朝野陣營，都有很多人急著想要出名露臉，甚至急著要在幾天之內，就想打響知名度、建立符合自身期待的人設。

從玩弄院長選舉「關鍵少數」槓桿過頭的民眾黨，以及國民黨新任黨鞭傅崑萁的「召開臨時會」、或一意推銷召委藍白合，乃至綠營內意圖阻止韓國瑜接任民主基金會的聲音，最後都是徒勞一場，當事者反而自傷形象。

從前呼風喚雨的民進黨團總召柯建銘，儘管近日常成為在野黨立委抨擊對象，反而相對沉潛低調，證明薑還是老的辣，知道局面不同，當初那一套未必能拿到今天。

前幾年著名的廣告詞，「世界愈快，心愈慢」，經過暴起暴落，韓國瑜顯然對箇中三眛有更多體認。但在今日政壇卻不難看到，很多尚未看清的政治人物，還在急著模仿當年的韓國瑜。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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