楊寶楨傳復出爭取入市府？ 蔣萬安這樣說..讚非常優秀
民眾黨立院黨團前副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，對於楊寶楨的下一步，傳出國民黨內不斷有人挖角？台北市長蔣萬安先前就曾讚楊寶楨是好的人才，蔣今天再度被問是否會爭取入市府？蔣萬安今天再度稱讚楊寶楨非常優秀，是否爭取入團隊？蔣萬安今笑稱，目前沒這樣規畫，但只要有人事調整確定就會對外說明。
楊寶楨請辭後，近日與台中市府顧問蔡壁如的聚餐照片曝光，也引發外界關注，是否未來動向會去台中？民眾黨台中市黨部主委江和樹昨天也強調，身為主委很樂意楊來台中選，相信不管她到哪一個選區參選都能當選。近日更傳出國民黨也積極挖角。
蔣萬安今天上午出席都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會時，被問及是否爭取楊寶楨入市府？蔣萬安今天再度表示，她(楊)是好的人才，她非常優秀，目前...哈哈哈，目前沒有這樣的規畫，反正只要有人事調整，確定就會對外說明。
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