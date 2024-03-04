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是否和陳建仁同進退？ 衛福部長薛瑞元2句話回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今天被問到是否會爭取留任時回應，「我不會去爭取」。圖／取自國會頻道直播
衛福部長薛瑞元今天被問到是否會爭取留任時回應，「我不會去爭取」。圖／取自國會頻道直播

新舊任政府將於520交接，行政院長陳建仁日前表示，自己應該回到學術研究領域，並明言當初總統蔡英文邀請他擔任閣揆，就是到5月20日，將與蔡同進退；衛福部長薛瑞元今天被問到是否會爭取留任時回應，「我不會去爭取」；對於是否跟陳建仁同調則表示，「我也沒有說確定，非可操之在我，不是由我來決定」。

今年的世界衛生大會（WHA）將於5月27日至6月1日舉行，過往都由衛福部長帶隊參加，不過今年舉辦的日期在520新任總統就職後。薛瑞元今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，國民黨立委廖偉翔詢問，去年世衛行動團由部長帶隊，今年是否依舊，薛瑞元說，今年WHA在520之後舉行，所以不確定。

廖偉翔直言，慣例上WHA由衛福部長帶團，但今年涉及新舊政府交接，很多閣員已經為了保住官位動作不斷，陳建仁已經表示跟蔡英文同進退不留任，詢問薛瑞元是否會爭取留任，薛瑞元回應，「我不會去爭取」。

廖偉翔進一步詢問，是否確定跟陳建仁同調？，薛瑞元回應，「我也沒有說確定，非可操之在我，不是由我來決定」。

先前有媒體報導，新任總統當選人賴清德有徵詢幕僚，希望留任陳建仁，陳建仁日前到立法院備詢時第一時間說，沒有這回事，並強調學術研究一向是他的最愛，自己要回到中央研究院從事他的學術研究，且當時蔡英文請他擔任行政院長，就說做到520，會與蔡總統一起同進退。

蔡英文 薛瑞元 陳建仁

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