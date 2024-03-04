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賴清德數位身分證政策 賠償廠商2億8000萬全民埋單

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委廖先翔上午在交通委員會質詢工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影
國民黨立委廖先翔上午在交通委員會質詢工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影

副總統賴清德擔任行政院時，推動換發數位身分證，2021年因資安爭議無法推動，廠商向政府求償逾10億元。工程會表示，今年1月經過六次調解已達成共識，整體調解金額將在2億8000萬元以下。工程會主委吳澤成表示，應由主管機關處置。

行政院公共工程委員會今天在立法院交通委員會行業務報告，國民黨立委廖先翔質詢，當年數位身分證喊暫緩推動，廠商求償調解進度。工程會申訴會參事陳韻石表示，今年1月調解，雙方同意依條件解決，整體調解金額會在2億8000萬元以下。

對於政府推行政策沒有成功，還要賠償2億多元經費，吳澤成說，此案是因為要實施與決策過程，遭遇民意意見而變更做法，要檢討之處，是未來對於任何政策在實施之前，要做更廣泛溝通，避免實施時產生民意轉變。

是否有任何懲處，吳澤成表示，需由主政機關處理。廖先翔表示，當初做決策的賴清德，如今已經成為總統，誰來檢討總統？吳澤成表示，政策決定不會到總統層級，但會有人對這件事做個交代，政府體系會有檢討。

數位身分證2018年在賴清德擔任行政院長期間推動，因外界對數位身分證存在資安疑慮，由後來的行政院院長蘇貞昌2021年1月暫緩執行，但標案已經發包，廠商求償5.26億元、加上先前採購的機器與場地，還有維持運轉的空調費共5.24億元，原本總計逾10億由全民埋單。

國民黨立委廖先翔上午在交通委員會質詢工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影
國民黨立委廖先翔上午在交通委員會質詢工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影

吳澤成 數位身分證 行政院

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