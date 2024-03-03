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海巡署動用第二預備金 成立空中作業隊及擴編特勤隊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
Jump 20無人機。圖／取自AeroVironment官網影片
Jump 20無人機。圖／取自AeroVironment官網影片

行政院函請立法院審議民國112年中央政府總預算第二預備金，海巡署在偵防分署下成立空中作業隊，掌理無人機業務，擴編特勤隊，擴大編制與採購裝備。

海巡署偵防分署為成立空中作業隊，擴編特勤隊辦理辦公廳舍整修及設備購置，動用第二預備金，所需595萬8000元，包含業務費193萬6000元，設備投資402萬2000元。

根據海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則指出，空中作業隊掌理無人機空中偵巡勤務的執行、無人機海上搜救、災情觀測的空偵支援與其他有關無人機空中作業事項、無人機任務之規畫及協調等；因應偵防分署特勤隊擴編及增設空中作業隊勤業務需要，增加組、分隊及小隊編制。

海巡署除向國內採購的旋翼型無人飛行載具，同時和海軍一同獲得美援軍規JUMP 20無人機系統，不排除擴大引進。

海巡署 行政院 載具

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