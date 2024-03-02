年底將有退伍潮 徐巧芯籲祭優惠鼓勵退役飛官入後備

我國向美採購66架F-16C/D Block70戰鬥機，將於明年返國，空軍戰鬥機兵力因此擴充兩成。傳出今年底，國軍將迎來近年最大一波退伍潮。國民黨立委徐巧芯今表示，國防部應與交通部、航空公司討論，從退伍飛官轉往民航公司的人回營受訓，加入空軍後備。

徐巧芯說，蔡英文總統任內，兩岸關係不好，共機常飛來，工作辛苦，薪資水平與業界有落差。先前有很多飛官希望提前退伍轉往民間，蔡英文祭出續服獎金，每月有5萬到7萬，每次用簽約，蔡英文任內的飛官離職率看起來低，是因為有獎金。

徐巧芯提到，簽約年限已到，疫情後，飛航產業狀況好，福利、薪資待遇好，頻向飛官招手，希望能夠挖角，若太多人一次退伍，面對未來共機擾台等，人力是否充足是大家最擔心的。她建議國防部，現在開始調查飛官生涯規畫，計算出來有多少人考慮離開。

徐巧芯質疑，下一梯次續服獎金有無規畫？她認為此規畫不應依照總統任期，蔡英文等於把爛攤子丟給總統當選人賴清德，她建議規畫長久方式，國防部能跟交通部、航空公司談，在退伍飛官當中，（挑選）參加空軍後備，一年少量回營訓練即可，因工作內容差不多，過去又有經驗。轉往民航公司的話，一年有幾天回營受訓，加入空軍後備，真的遇上戰爭不會沒有人才用，交通部必須給予航空公司政策優惠，鼓勵航空公司去鼓勵空軍退役的飛行員回來參加空軍後備。