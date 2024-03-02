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跳過閣揆職權？ 許智傑：NCC委員提名考驗蔡賴智慧

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委許智傑。本報資料照片
民進黨立委許智傑。本報資料照片

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會昨天提出三大訴求，包括NCC委員遴選回歸專業本業、過時內容法規修法、政府應與廣播電視產業多溝通互動。民進黨立委許智傑今天表示，認同衛星公會訴求，未來NCC委員提名及運作，考驗蔡英文總統及準總統賴清德的智慧。

NCC現任7位委員中，有4人將於7月底任滿，包括NCC主委陳耀祥、NCC副主委翁柏宗、委員林麗雲及王維菁，依法行政院必須在3個月前提名新任委員，並送交國會行使人事同意權後任命。

國會三黨不過半情況下，NCC委員人事同意權案若要通過，必須要看在野黨臉色，因此人選提名格外重要，國民黨立院黨團主張NCC委員按政黨比例分配。衛星工會昨提出NCC委員遴選回歸專業本業、過時內容法規修法、政府應與廣播電視產業多溝通互動等三大訴求。

許智傑表示，過去委員會曾經採過比例代表制，造成委員會內部不合，行政效率不彰，而且憲法法庭「釋字第613號」也解釋違憲。

至於衛星公會的訴求，許智傑表示認同，期待新一屆NCC委員有不同的新氣象。未來NCC的提名及運作，考驗蔡英文總統跟賴清德準總統的智慧，期待能提出維持新聞媒體自由環境的人選。

不過，依據「行政院組織法」第 9 條規定，行政院設3個相當中央二級獨立機關，其中就包含了NCC；因此，NCC的運作，非但行政院長無權置喙，更非蔡英文總統跟賴清德能干預。

此外，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，NCC置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任，由行政院院長提名經立法院同意後任命之。也就是說，NCC委員的提名，非蔡英文總統跟賴清德的職權。

NCC 蔡英文 行政院 許智傑

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