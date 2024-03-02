管碧玲成催化劑 藍下周提國會改革法案

海委會主委管碧玲因不滿立法院內政委員會下周一排定的專案報告名稱，於臉書發文擅自更動報告名稱，引爆國民黨立委集體不滿。國民黨立法院黨團擬下周便提國會改革法案，下周一早上將舉行黨團大會，研商國會改革法案及其他重大法案等，黨團書記長洪孟楷透露，周一最速時間內，會將國會改革法案送出。

管碧玲擅改內政委員會專案報告名稱，被國民黨立委解讀成藐視國會，進一步催化國民黨立法院黨團加速推動國會改革。

洪孟楷表示，周一最速時間內，會將國會改革法案送出。國民黨團有提修法版本，並且由黨團總召傅崐萁召集，國民黨立委吳宗憲、翁曉玲來共同研商，已經開會滿多次，周一時立即送出。

吳宗憲受訪談及修法進度規畫，說有種可能是他跟翁曉玲會各自推出自己的版本，翁曉玲是公法學者，有些想法跟他不完全一樣，大部分都一樣。有些對於憲法的理解不太一樣，故會各自推出版本，最後彙整。目前還沒有彙整的時間點，周六、日也還在作業，這事情不是那麼簡單，最近常開會討論，翁曉玲是留學德國，會有些其他概念，故還在溝通中。

吳宗憲表示，修法方向包括國會調查權、聽證權，也會有藐視國會罪，設計是以「不違憲」為前提，因外界有人帶風向，指控國民黨要違憲，實際上設計是不違憲的。他會引用憲法及憲法增修條文、歷次大法官會議解釋，特別是對於立法委員調查權的相關解釋，會在此底下做出合憲的國會改革。

翁曉玲則說，修法大方向會包括不得拒絕提供資料，不得拒絕答覆，有虛偽不實陳述、隱匿或無故缺席，以及其他相關藐視國會行為，未來會予以處罰。她也主張推動制定「政務人員行為法」，管碧玲的言行對國會非常不尊重，她認為台灣對於政務人員的行為、發言沒有足夠規範。

國民黨立委牛煦庭表示，管碧玲行為是標準的不尊重國會，排案是國會的權力，怎麼藐視召委？一個部會首長怎麼可以藐視國會？如果放任，立法權在做什麼？所以案一定照排，一定照推，沒什麼好讓步的。如果藐視國會這事情可以法制化，變成更明確的規則，對立法委員當然有利，不要把自己做小，一定要捍衛自己，過去因為民進黨完全執政，把立法院矮化成立法局，現在今非昔比，該改變就要改變。他當然支持相關討論跟立法。