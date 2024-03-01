行政院核定通過龜山捷運棕線 鄭文燦：全力協助早日動工

行政院今天核定通過龜山捷運棕線綜合規畫，桃園市政府可以進行發包作業。行政院副院長鄭文燦今天傍晚在臉書分享喜訊，鄭文燦表示，行政院會全力支持桃園市政府發包作業，讓棕線早日開工，讓桃園市民好生活、好工作、好通勤。

龜山棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設置7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，這一條路線可以串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。

龜山棕線綜合規劃總經費為456.49億元，中央負擔為238.42億元，地方分擔218.07億元，扣除自償性經費126.52億元，桃園市政府在工期間合計編列預算為91.55億元，大幅降低桃園市的負擔。

鄭文燦指出，輕軌改中運量增加81.21億元、地下化增加111.78億元以及物價調整增加67.91億元等，經過他協調之後，這些增加的費用都納入總經費依照比例分攤。

鄭文燦表示，9年前他擔任桃園市長就決定推動龜山捷運棕線，當時交通部評估運量不足不易通過。但是，他認為棕線非常重要，努力說服交通部通過可行性研究報告。因應地方民意希望市區段改採地下化，系統由輕軌改為中運量，這兩大改變，讓棕線好事多磨。

鄭文燦說，他到行政院後，多次主持龜山棕線的專案會議，並且選擇讓桃園市政府財務負擔較低的方案，如今龜山棕線獲得行政院核定通過，行政院會全力支持桃園市政府發包作業，讓棕線早日開工。