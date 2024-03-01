伍麗華質詢狩獵不能用獸鋏？陳駿季：套索沒有禁止

行政院日前通過野生動物保育法部分條文修正草案，民進黨立委伍麗華今天在立法院質詢，農業部稱未來不論預防農損或原住民狩獵皆不得使用獸鋏，會有補償措施嗎？農業部代理部長陳駿季答詢，禁止狩獵的獵鋏是傳統獵鋏，套索沒有禁止。

陳駿季答詢，會尊重原住民文化多元性，在狩獵方面做三階段改進，由原住民自己訂狩獵公約，用備查的方式。

伍麗華質詢，這會期是否提案，提高原保條例法律位階？讓永久屋、祖居地等有使用事實的，變成原保地？原民會主委夷將·拔路兒答詢，相關問題透過原有草案可解決，但去年未完成三讀，會把各委員不同意見納入前版檢討在後續。

伍麗華質詢，新造林政策今年上路，禁伐補償金若不提高，恐面臨多人砍樹造林。農業部代理部長陳駿季答詢，原住民族保留地禁伐補償條例，補償面積金額明定在法律中，須經法律研議才可進一步處理。行政院長陳建仁允諾修法；行政院主計總處主計長朱澤民答詢，經費如果符合法令，大家認同編在預算裡，當然就會付支。

伍麗華質詢小型露營場合法化議題，指原本用意在讓2000多個露營場就地合法化，農地農用、林地林用且是低限度地利用，卻本末倒置，反而變成去幫新設的露營場開門。

陳建仁答詢，會請交通部好好檢討，既然已經上路，就應看怎麼樣讓更多人合法化。交通部長王國材答詢，主要是地目使用的問題，需跨部門討論，2000多場違法或合法是現在用地遇到的瓶頸，會召開會議討論。