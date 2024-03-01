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藍委促道歉 鄭文燦辦公室改口「未指稱台中實驗室汙染」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報資料照片／記者杜建重／攝影
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報資料照片／記者杜建重／攝影

行政院長陳建仁今赴立法院備詢。國民黨立委羅廷瑋就台糖肉品遭檢出禁驗出之瘦肉精「西布特羅」，後續衍生之政治風波質詢，點名行政院副院長鄭文燦曾稱台中食安實驗室遭汙染，應道歉甚至應下台。鄭文燦辦公室澄清，從未如此指稱。

羅廷瑋引用食安法第40條，表示應該同時公布檢驗方法、單位、結果判斷依據等？陳建仁回答，「對，有個重要關鍵，是檢驗結果必須正確無誤。」羅再追問，2017年陳揆當時身為副總統，被稱大仁哥，彰化蛋雞場雞蛋被驗出戴奧辛，試問怎麼發生？陳揆說，他沒法回答。

羅廷瑋表示，監察院2017年1月8日糾正，找出源頭是中央政府責任，不是地方政府，糾正當時的環保署：農委會怠於行政業務的踐行。陳建仁認為台中市府沒給台糖15天複檢，但如果要等，有天監察院抓到太晚公布，導致台中市人員被懲處，誰負責？可以承認以後有公務人員被監察院糾正，可以負責嗎？陳揆表示，必須確認檢驗結果正確，台中市檢驗人員就同塊肉做了多次檢驗，結果相差十倍以上，對於此次檢驗不是那麼有信心。

羅廷瑋提到，陳建仁說台中市食安實驗室汙染是有可能的，而鄭文燦指稱「不管用什麼方式表達，都不會改變台中市實驗室汙染的事實」。先後有派官員查看，定調實驗室無污染，請問實驗室汙染證據在哪裡？行政院有三種版本，「有可能」、「這是事實」以及「沒有汙染」，國人如何知道哪個是正確答案？

陳建仁回應，這事情需要靠專家委員會作最後認定，會議已經開完，報告要出爐。西布特羅進口後只有0.8公克的量，散落在20幾個實驗室，在上游所有檢驗900多個肉品，都沒有看到西布特羅，不排除有汙染的可能性。

羅廷瑋批評，有人大言不慚說這是事實，傷害台中市所有認真檢驗公務人員。陳建仁表示，接受媒體訪問，有些人回答要看回答時間，看在哪個時程做的結論。羅強調，科學講數據，政治才是拐彎抹角、含沙射影，有證據應直接講明，若沒有講的人應該道歉，甚至講的人應該下台。

針對羅廷瑋說法，鄭文燦副院長辦公室澄清，鄭文燦2月26日接受媒體聯訪有關食安議題，其受訪內容逐字為：「目前所有檢體也只有台中食安實驗室這一塊豬肉驗出，這個事實已經確認了，那不管用什麼表達方式，都不會改變這個事實。」鄭副院長當日受訪並未指稱台中市實驗室汙染，特此澄清。

台中市 羅廷瑋 西布特羅 鄭文燦 陳建仁

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