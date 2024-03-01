WTO部長會議 美國會觀察團支持完成台美避免雙重課稅

行政院經貿辦公室今天指出，行政院政務委員鄧振中藉第13屆世界貿易組織（WTO）部長會議期間，2月28日會晤美國跨黨派國會觀察團，美方表達正致力盡速完成台美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案，為彼此帶來更多投資商機。

經貿辦表示，在會談中，我方感謝美國國會長期支持台美經貿關係，尤其財政及歲計委員會對臺美21世紀貿易倡議及臺美避免雙重課稅等法案審議過程具關鍵影響力，而且一向採取具體行動通過友我法案。

經貿辦指出，美方表示刻正致力盡速完成臺美避免雙重課稅法案，以增進雙方在半導體等各項合作案，為彼此帶來更多投資商機。另美國國會對台美21世紀貿易倡議表達高度肯定，期盼雙方團隊依循首批協定的談判動能，盡速完成農業、勞工、環境等第二階段剩餘議題，共同打造高標準的新貿易秩序。

此次WTO部長會議，台美雙方咸認非市場經濟體經由不公平補貼造成產能過剩，已危及全球經貿秩序，必須是WTO優先處理議題。同時，如何分散風險、降低依賴，仰賴臺、美等理念相近會員合作找出創新應對方法。

另外，為維持電子商務公平穩定的經營環境，美國國會觀察團贊同台灣支持繼續暫免對電子傳輸課徵關稅，以避免對業者增加成本與行政負擔，尤其有助婦女、微中小型企業運用電商創業經營，帶來包容性的經濟發展。

美國國會對其關心國際貿易活動均會派遣重要專業幕僚組成國會觀察團，隨同美國政府代表團參與各項活動。我方曾多次在APEC及WTO會議期間與這些觀察團互動，台美21世紀貿易倡議談判在臺北舉行期間，美國國會也派有觀察團前往台北。