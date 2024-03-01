交通違規記點制民怨沸騰 陳揆諾：下周政院院會處理

行政院長陳建仁今赴立法院備詢。民進黨立委王定宇針對交通新制「違規記點制」，表示記點制恐剝奪職業駕駛的謀生能力，並提到惡意檢舉造成困擾，呼籲行政院儘速處理。陳揆予以正面回應，希望下周行政院會處理。

交通新制去年6月30日上路，擴大違規記點及檢舉項目，本意是改善交通違規，卻引起民怨。尤其是1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，專業駕駛如計程車及貨車駕駛斥是剝奪生計，曾集體到交通部抗議。且檢舉達人橫行，讓一般民眾也怨聲載道。

王定宇認為，違法當然不對，該罰，但當有一人檢舉2萬件，檢舉達人造成困擾時，應該要做處理。另考量到交通安全與人命安全是至高無上的價值，他贊成違規就要罰，但在違規記點制部分，有人全家都靠職業駕照，像是職業駕駛、小貨車送貨員等，記點制會剝奪基層人民的謀生能力。他請行政院跟交通部用最快的時間，進行相關修法或行政命令的調整。

陳建仁表示，這件事正積極進行中，希望在下周行政院會提出相關解決方案。