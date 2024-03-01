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林右昌動作頻頻想選雙北市長？蔣萬安：他沒偷偷告訴我

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式受訪。記者楊正海／攝影

內政部長林右昌日前批評台中近期要標售重劃區抵費地，恐帶動房價、地價上漲，應該暫緩，昨天又主動說明26日曾與台北市長蔣萬安見面，會談社子島開發案。媒體上午問蔣萬安，林右昌動作頻頻，是否是2026想選雙北市長？蔣萬安笑說，雖然才跟林右昌部長見過面，「但他並沒有偷偷告訴我，如果他有偷偷告訴我，我就會偷偷告訴你」。

蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式，今晚將與台中市長盧秀燕一起看台北花燈，媒體問蔣萬安，是不是助攻盧秀燕參選2028？蔣萬安說，跟盧市長的確是共同合作助攻「我們助攻台北燈節」。

蔣萬安說，很高興盧市長能夠上來幫台北市政府宣傳台北燈節，因為這次台北燈節特地延長到3月3日，所以這個周末將是最後一個週末六、日，所以非常歡迎台北市的市民朋友，以及其他縣市的好朋友都可以來到台北市，欣賞非常漂亮精彩的燈節。

林右昌 蔣萬安

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