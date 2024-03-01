影／台灣需護國神山群 綠委盼修正「產業創新條例」

民進黨立委邱志偉、鍾佳濱與創投公會理事長邱德成今天舉行記者會，盼透過修法創造好的租稅誘因與增加投資規模，讓更多的新創產業成為護國神山群，這樣經濟才能成長、產業才能茁壯。

邱志偉表示，政府從2016年推動「亞洲矽谷」計劃以來，台灣每年新創投資金額已由8.4億美元成長至2023年的22.2億美元，只要在產創條例修正2條、新增1條，就可讓新創事業未來4年倍增至50億美元。首先修正23-1條，將創投事業投資新創的租稅穿透適用門檻，從3億元調降至2億元，再修正23-2條，將天使投資抵減範圍擴大至8年事業，同時透過調降個案頭底適用門檻，提高每年抵減上限，擴大投資抵減對象，提升投資誘因，最後新增23-4條，重新啟動創投股東投資抵減，鼓勵新設創投基金高比例投資新創。