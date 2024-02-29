林右昌拋公設比降至25％到30％ 林憶君：520後還推嗎？

內政部長林右昌今天拋出虛坪改革方案，提案修法降低公設比5％至10％，讓公設比可望下降到25％至30%。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城認為，應廣納各方意見；民眾黨立委林憶君質疑，現在是看守內閣，「520後還推嗎？」

林憶君認為，林右昌此時拋出的提案非常空泛，現在是看守內閣，5月20日看守內閣即將卸任，突然拋出這樣的政策，目的引人疑竇。是否為了洗基隆爭議事件的新聞？

吳春城表示，內政部拋出這樣的提案，似乎未經社會討論。政府當初提高公設比的理由、現在拋出降低公設比提案的理由，都應向人民說清楚。為何當初要提高、現在又是什麼原因要降低？

吳春城表示，政策公布後，許多建商因應政府政策走，提高公設比，但現在政府又要調整，是否經過社會討論？10%是很高的幅度，影響社會層面廣，政府應廣納各方意見。