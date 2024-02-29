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談二二八事件 馬英九：傷痛必須撫平 愛與和平才能永存

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九昨天先到228公園福德宮參拜，隨後出席228事件77週年紀念日活動。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九昨天先到228公園福德宮參拜，隨後出席228事件77週年紀念日活動。圖／取自馬英九臉書

前總統馬英九昨天出席228事件77週年紀念日活動，他在今天透過臉書表示，歷史必須教訓，傷痛必須撫平，愛與和平才能永存，這也是二二八紀念活動留給大家最需要深思與牢記的地方。

馬英九指出，他在1998年當選台北市長後，第一次參加台北市二二八協會與市政府合辦的二二八事件51周年紀念會，致詞前就被在場非家屬的獨派人士吐口水，會場也有獨派人士干擾，但是他們真心誠意參加追思紀念，往後相關抗爭也就漸漸例行化，對社會大眾而言，有時變成僅是聊備一格。

馬英九說，26年後的昨日，台北市府舉行二二八事件77週年紀念會，現場有現代舞的表演，觀眾掌聲不少。被綠營人士批為二二八「元兇」蔣介石總統的曾孫、台北市長蔣萬安出席致詞，提到二二八應加強人權保障的教育，在場觀眾也不吝給他掌聲。

馬英九表示，就他個人來說，由於在行政院推動「二二八事件賠償條例」的立法與執行工作（如成立「二二八基金會」辦理賠償業務），全台各地結識不少二二八家屬。他在2008年競選總統時，還在他們家中住過一晚，一直到現在，還是跟他們定期聚會，變成好友。「畢竟我們友誼的基礎，不就是愛與和平嗎？」

馬英九說，歷史必須教訓，傷痛必須撫平，愛與和平才能永存，這也是二二八紀念活動留給大家最需要深思與牢記的地方。

二二八事件 馬英九

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