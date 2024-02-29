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接近520躁動？大數據揭謝國樑負面聲量多是親綠粉專

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
基隆NET事件持續延燒，演變為政治事件。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日至2月26日之間的網路輿情聲量走勢，謝國樑的網路聲量在農曆年後總聲量明顯成長，當中親綠粉專發文佔比，更是高達5成以上。圖／TPOC提供
基隆NET事件持續延燒，演變為政治事件。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日至2月26日之間的網路輿情聲量走勢，謝國樑的網路聲量在農曆年後總聲量明顯成長，當中親綠粉專發文佔比，更是高達5成以上。圖／TPOC提供

基隆NET事件持續延燒，演變為政治事件。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日至2月26日之間的網路輿情聲量走勢，謝國樑的網路聲量在農曆年後總聲量明顯成長，每天的負面聲量佔比幾乎都逼近40％，最高峰甚至來到45％；當中親綠粉專發文佔比，更是高達5成以上。

基隆市東岸商場重新招商後經營權易主，引發NET與基隆市府連日交鋒，NET主張擁有2至4樓建物產權，認為基隆市府違法招商，基隆市府則回應資產營運範圍含地上商場4層樓，雙方對簿公堂，後續態勢上升，更演變為基隆市前後任市長林右昌與謝國樑間互批。

TPOC表示，數據分析結果顯示，調查期間內謝國樑的網路聲量維持在平均2700多則上下，農曆年前聲量表現平穩，但在農曆年後總聲量明顯成長，且負面聲量持續走高，沒有下降跡象。

這麼多負面聲量究竟是從哪裡來的呢？TPOC進一步分析指出，光是來自臉書社團和粉絲專頁的聲量，調查期間的26天內就有約3300則討論謝國樑的文章，而發文數量最高的前十名，幾乎都是政治立場偏綠的頻道。包括「2024送賴清德入主台灣總統府」（85則）、「Team Taiwan民進黨後援會」（81則）、「民主向前行台灣必定贏」（81則）、「台灣正義聯盟，王定宇委員粉絲團」（75則）、「台灣辣新聞…周玉蔻粉絲團」（73則）、「帶你進入泛柯學」（71則）、「台灣人民力量」（68則），這7個頻道所發出的貼文數量，就佔了全網的15％，可說是「反謝國樑」聚集地。

TPOC表示，以政治立場屬性來看，在超過460個頻道中，親綠粉專或社團約3成；而若以發文量來看，全部3367則討論謝國樑的貼文中，是親綠粉專或社團的發文有1750則，發文量的佔比5成以上，且共有36個親綠粉專或社團在爭議爆發後，每天都發出1篇以上的貼文，幾乎等於天天修理謝國樑。

TPOC指出，聲量來源過度集中的現象，凸顯了該議題只侷限在綠營同溫層，盡管綠營同溫層高度關心此議題，但沒有明顯政治立場的一般市民，並未全面地參與討論。

TPOC表示，親綠粉專及社團的相關留言內容，透過類聚分析主題風向，結果顯示大部分的批評都是衝著謝國樑本人而來，而非討論法律爭議，其中關於「支持罷免謝國樑」相關言論佔比高達33％居冠，其次則是「謝國樑圖利微風應該道歉」相關言論，佔比20％；第三則是「認為NET投標條件比較好卻讓微風得標」，佔比達到11％。

綠營人士分析，基隆東岸廣場招商爭議，引發政治立場親綠的粉絲專頁高度矚目，且關注的焦點不是基隆市府與NET之間對簿公堂的法律爭議，反而上升到罷免、藍綠攻防等政治議題。時值總統立委選舉落幕，新舊政府即將交接之時，親綠側翼似已開始暖身，有待價而沽意味。

TPOC表示，親綠粉專及社團的相關留言內容，透過類聚分析主題風向，結果顯示大部分的批評都是衝著謝國樑本人而來，而非討論法律爭議，其中關於「支持罷免謝國樑」相關言論佔比高達33％居冠。圖／TPOC提供
TPOC表示，親綠粉專及社團的相關留言內容，透過類聚分析主題風向，結果顯示大部分的批評都是衝著謝國樑本人而來，而非討論法律爭議，其中關於「支持罷免謝國樑」相關言論佔比高達33％居冠。圖／TPOC提供

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