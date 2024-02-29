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陸配人權屢與國安掛勾 學者：關鍵在政府是否願意接納

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥。圖／聯合報系資料照
台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥。圖／聯合報系資料照

國民黨立法院黨團推動縮短陸配取得身分證年限，民進黨立委批評破壞國家安全。師大政治學研究所教授曲兆祥表示，沒有所謂對與錯的問題，純粹是社會共識的問題，我們如果不接納，100年也沒有用，目前朝野政黨的態度不同，應該試著找出平衡點，對國家安全沒有任何幫助。

曲兆祥表示，陸配人權與屢與國安掛勾，是一個制式反應，就像膝蓋輕輕敲一下，腳就會踢起來，如果對陸配沒有信心，甚至是提出懷疑，不要說4年，6年，100年，還是懷疑他們，很多國家內部的國民歧視，就是這樣出來，非我族類，其心必異。

曲兆祥說，我國面對陸配的問題，還是要從一個角度衡量，到底是否接納他們，如果要接納，某種程度就要善待他，至於入籍年限是4年還是6年，完全是立委看法，未必6年就更安全，沒有所謂的對與錯，完全就是社會共識問題。

曲兆祥指出，關鍵還是在於是否接納，如果不接納他們，100年也沒有用，這是一種不信任的心裡，沒有任何道理可講。

曲兆祥表示，現在國民黨、民進黨的態度不同，未來要試著找出平衡點，例如有人主張4年、有人主張6年，也許5年就是一個平衡點，5年是否比4年或6年更安全，其實也不一定，因為不是量化的問題，互有主張，我們找到一個平衡點，對於國家安全是否更加有幫助，答案是沒有。

陸配

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