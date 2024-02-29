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藍白擬縮陸配入籍年限 吳思瑤：福國利民福了哪一國

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團推動陸配取得身分證年限比照外配，6年改為4年，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，這樣的提案讓社會炸鍋，福國利民到底福了哪一國。

吳思瑤表示，國民黨、民眾黨口口聲聲說要合作推福國利民的法案，卻優先推出高度爭議的法案，短短兩天內網路反對聲音超過3萬多筆，社會的憤怒希望藍白聽得到也聽得進去，不要想利用國會多數，快速強行推出附和中國大陸需求的法案。

吳思瑤指出，陸配入籍年限縮短，應該配合其他國家配偶入籍一併檢討，不希望對敵對國家開啟大門或後門；近年來蔡英文政府對陸配照顧不遺餘力，採行的原則，是生活從寬，身分從嚴。

吳思瑤表示，蔡英文政府近年來對陸配生活待遇福祉的照顧，前所未有，陸配是外配唯一入籍後，不須放棄本國籍的，也唯有陸配入籍後，長輩與小孩可以依親，這是為什麼近日藍白提議縮短陸配取得身分證年限後，社會反彈這麼大的原因。

吳思瑤表示，未來藍白提案時，內政委員會是第一關，民進黨會全力監督、把政策講清楚說明白，凝聚全民共識。

吳思瑤 蔡英文 陸配

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