228理事長：政府不能再專制威權 盧秀燕：讓我非常動容

台中市二二八關懷協會理事長陳恆裕昨天在追思活動上指出，70年了⋯但政府「骨子底都一樣」期盼不要再有專制威權。一席話，市長盧秀燕說：「讓我非常動容」，因為這不只是重要的民主價值，更是二二八事件給當權者的警示。

台中市政府舉辦二二八紀念追思活動，陳恆裕指出里長到大陸和平交流被約談，當作疑似叛國調查；第一線食安人員檢出瘦肉精並公布，被指不對。他強調政府不應專制威權，他告訴自己在不應該軟弱、不應該畏懼，所以不吐不快，希望不要再有白色恐怖的氛圍。

盧秀燕說，陳恆裕的談話精神「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你的言論自由」，令她非常動容。

盧秀燕每年以市長的身分出席追思會，她說，想用行動說明政府不會因為時間久遠而漸漸遺忘，我們必須謹記歷史事件，化成反省、檢討與進步的動力，盼用愛化解仇恨，攜手同心前行。唯有愛才能撫平傷痛、才能包容；唯有愛才能記取教訓、繼續前行，國家才會進步，人民更幸福。