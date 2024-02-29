228理事長：不要再有白色恐怖 不吐不快心情輕鬆多了

二二八關懷協會理事長陳恆裕昨致詞為中市食安人員檢出瘦肉精卻遭質疑，赴大陸被里長依反滲透法被約談，他說七十幾年了⋯政府跟現在「骨子裡都一樣」，引爆討論白色還是綠色比較恐怖。他今表示「我只是一個老百姓」必須低調，但說出來以後心情輕鬆，目前沒有外來的壓力。

台中市長盧秀燕昨天在現場聽到陳恆裕的談話，雖然帶著墨鏡，但表情有些動容與意外，隨後冷靜聽完，也隨眾人鼓掌。

陳恆裕是科技人，他說，自從看到媒體報導到大陸和平訪問的里長被約談，被懷疑有叛國行為；台中市第一線檢驗人員檢出瘦肉精，卻一直被強烈質疑，他看不下去但一直很忍耐，在228紀念活動前夕決定說出來。

陳恆裕表示，他說與不說，沒有任何壓力。昨天公開說是因不吐不快，他現在的心情輕鬆許多。陳恆裕說「我就是一個老百姓」，要當眾這麼說出來，心裡當然會害怕。

他指出，如果他的父親健在，今年剛好滿100歲。70幾年前，他父親被以「匪諜」之名逮捕，他就是「匪諜的兒子」。他的父親晚年和一群老人經常「取暖」，這些人有被判叛亂罪、有匪諜，但有共識教孩子不要「恨」，而是用更多的愛給下一代，彌補家人。

陳恆裕說，像他們類似經歷的家庭，長大的孩子國家民族的觀念很強，反而幾乎不說「誰迫害」，不希望把「恨」傳給下一代。