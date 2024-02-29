快訊

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

多個召委選舉結果出爐 民眾黨都票投國民黨

民主基金會成綠營小金庫？外交部：均送本部依程序辦理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇質疑台灣民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。外交部表示，民主基金會的預算都在董事會審議通過後，送外交部依程序辦理。

外交部指出，台灣民主基金會訂有捐助及組織章程，年度經費預算業務的辦理，均在章程明確規範。預決算編審程序均依章程規定，提請董事會審議通過後，送主管機關外交部，循預算及決算程序辦理。

外交部表示，台灣民主基金會為一獨立運作國家級基金會，訂有組織章程規範其組織架構及運作。外交部尊重基金會董事會治理及運作，有關其董事會董事長推選事宜，宜由基金會自行說明，外交部沒有評論。

有關基金會董事長改選，台灣民主基金會指出，依據財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程第8條及第10條規定，前立法院長游錫堃交接立法院長職務後，卸任台灣民主基金會當然董事及董事長職務，董事職務由立法院長韓國瑜遞補，董事長職務由副董事長吳釗燮代理。

外交部 立法院

延伸閱讀

王鴻薇控民主基金會成綠營小金庫 綠委舉補助實例打臉

游錫堃卸任撇雜音 台灣民主基金會：董事長3個月內重新改選

【重磅快評】民進黨阻擋韓國瑜 不惜犧牲游錫堃？

吳思瑤：民主基金會董事長依循慣例 所謂卡韓無中生有

相關新聞

民主基金會成綠營小金庫？外交部：均送本部依程序辦理

國民黨立委王鴻薇質疑台灣民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。外交部表示，民主基金會的預算都在董事會審議通...

外交警報解除？吐國重申支持兩國特殊邦誼

我太平洋友邦吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）2月28日宣誓就職，上任後重申支持兩國邦誼，外交部表示誠摯感謝。

細數立院召委事蹟 曾胡搞千億預算、也有跨黨合作佳話

第11屆立法院今天（29日）舉行各常設委員會召委選舉投票。立法院有8個委員會，每個委員會有2名召集委員，負責主持委員會開會，安排議程，召委的影響力，來自召委可以決定怎麼開會，要開什麼會，所以部會首長都要想方設法建立友好關係，以免三不五時被叫來立法院質詢，或者部會相關法案遭到擱置，影響施政。 回顧歷屆立法院議事紀錄，曾有委員擔任召委時，因不熟悉議事慣例，在短短十多分鐘內輕率地通過幾千億國防預算初審，引起了軒然大波；也有召委能放下黨派立場，共同推動法案、或協助部會解決難題；也有些召委不喜歡在台北開會，喜歡邀集部會到地方考察，不同委員擔任召委各有不同表現。

時力議會黨團全台剩一個 能從竹市出發找到翻轉契機？

時代力量2024年大選重挫，政黨票不到3%，不僅立委席次掛蛋，連攸關政黨運作的補助款也歸零。本屆時力議員原有6席，台中市議員吳佩芸在大選後宣布退黨，全台剩5席，其中3席都在新竹市。 堅守全台僅存的議會時力黨團，3席議員表態要為時力奮戰到底，未來時力能否化危機為轉機？新竹市將是時力2026的重中之重。

黃國昌想選2026 應驗柯文哲針砭藍綠的那句話

柯文哲擔任台北市長接受聯合報專訪，分析台灣政局提出他深思熟慮的觀察，他認為，定期選舉、沒有歷史觀的政治人物、選票導向的績效目標，這三樣加在一起，就是台灣當前最大的困境。柯文哲點出了當今兩大政黨：民進黨與國民黨只顧短期利益、缺乏歷史宏觀的選舉思維，鏗鏘有力。柯文哲只用10個字「藍綠會過去 民眾有未來」就締造369萬票的「白色奇蹟」。

遭疑「綠友友」小金庫 民主基金會：補助依規定

立法院換屆後，台灣民主基金會董事長是否由新任立法院長韓國瑜接任，引發關注。台灣民主基金會昨天表示，立法院前院長游錫堃已卸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。