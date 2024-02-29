民主基金會成綠營小金庫？外交部：均送本部依程序辦理
國民黨立委王鴻薇質疑台灣民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。外交部表示，民主基金會的預算都在董事會審議通過後，送外交部依程序辦理。
外交部指出，台灣民主基金會訂有捐助及組織章程，年度經費預算業務的辦理，均在章程明確規範。預決算編審程序均依章程規定，提請董事會審議通過後，送主管機關外交部，循預算及決算程序辦理。
外交部表示，台灣民主基金會為一獨立運作國家級基金會，訂有組織章程規範其組織架構及運作。外交部尊重基金會董事會治理及運作，有關其董事會董事長推選事宜，宜由基金會自行說明，外交部沒有評論。
有關基金會董事長改選，台灣民主基金會指出，依據財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程第8條及第10條規定，前立法院長游錫堃交接立法院長職務後，卸任台灣民主基金會當然董事及董事長職務，董事職務由立法院長韓國瑜遞補，董事長職務由副董事長吳釗燮代理。
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