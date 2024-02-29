民主基金會成綠營小金庫？外交部：均送本部依程序辦理

第11屆立法院今天（29日）舉行各常設委員會召委選舉投票。立法院有8個委員會，每個委員會有2名召集委員，負責主持委員會開會，安排議程，召委的影響力，來自召委可以決定怎麼開會，要開什麼會，所以部會首長都要想方設法建立友好關係，以免三不五時被叫來立法院質詢，或者部會相關法案遭到擱置，影響施政。 回顧歷屆立法院議事紀錄，曾有委員擔任召委時，因不熟悉議事慣例，在短短十多分鐘內輕率地通過幾千億國防預算初審，引起了軒然大波；也有召委能放下黨派立場，共同推動法案、或協助部會解決難題；也有些召委不喜歡在台北開會，喜歡邀集部會到地方考察，不同委員擔任召委各有不同表現。

2024-02-29 10:00