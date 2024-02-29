台中抵費地標售風波 林右昌：賣地底價高 藍委：綠能你不能？

台中市府近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區抵費地，內政部長林右昌前天指此舉恐助漲房地價格，應該暫緩，最好能將土地拿來蓋社宅。但事後發現內政部地政司統計的土地面積與金額有誤，林右昌對此表示歉意。台中市長盧秀燕昨表示，「有道歉就好了，紀念228用愛包容」。

盧秀燕昨出席台中228和平紀念追思會，她表示，前天內政部用錯誤的數據批評台中市的售地政策，因為他們把全國售地的資料灌到台中市，批評台中賣太多，不過還好有人發現數字不對，林右昌下午有公開道歉，「有道歉就好了」。

盧秀燕也說，中央擔心賣到社宅用地，但市府清查，中央要蓋的社宅都不在在這些用地裡，台中市的社宅進度已超過中央所訂目標，台中額外要蓋的社宅土地也都留下來了，所以和抵費地無關。

林右昌昨出席嘉義縣228紀念追思活動，受訪時再說，台中市政府標售抵費地，最主要是訂的底價比市場行情至少高出20%，對周邊土地有定錨效果，影響未來地價和房價；現在大家這麼關心房價，選這時間點標售123筆土地，實際競標時可能還會溢價，內政部有必要提醒中市府這次的標售底價真的高，此時這麼做是否適宜，大家可以討論。

林右昌也認為，中市府回應有點牛頭不對馬嘴，內政部並沒有說台中標售的是社宅用地，而是既然有這麼多抵費地，可以用成本價專案讓售中央興建社宅，創造雙贏。

國民黨立委羅廷瑋昨表示，台中賣地，林右昌就大聲嚷嚷會造成房價上漲，但綠營執政的縣市狂賣、特賣、跳樓大拍賣，也不見林右昌出面阻止；抑制房價應該全台各縣市一律停售抵費地，包含綠營執政的中央、地方統統不准賣，沒有道理「綠能你不能」。