王鴻薇控民主基金會成綠營小金庫 綠委舉補助實例打臉

國民黨立委王鴻薇今天指控，民主基金會成為綠營小金庫，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰反批，民主基金會也補助國民黨很多活動，國民黨推薦的政黨代表包括立委柯志恩、前立委陳以信，還有政治大學外交系教授黃奎博，難道他們也都是綠友友。

洪申翰晚間在臉書發文表示，今天是重要的二二八紀念日，王鴻薇又再一次示範「以抹黑為目的監督」，今天是重要的二二八紀念日，莫名其妙發文指控，民主基金會已經成為「綠友友小金庫」，還特別標註一堆民進黨辦的活動，諸如民主性別小學堂等，一副有憑有據的樣子。

不過，洪申翰說，仔細一看這個「綠友友小金庫」，居然也補助國民黨很多活動，2022年補助國民黨1028萬元，包括「2022兩岸民主發展系列研討會」、「中國國民黨美國僑務訪問暨智庫學術訪問」、「中國國民黨參加臺美國防工業會議」、「中國國民黨參加兩岸相關論壇（座談）、交流、參訪」、「中國國民黨與日本僑界暨政黨交流」等活動。

另外，2021年補助國民黨1012萬元，還有「2021兩岸民主發展系列研討會」、「食品安全暨人權促進研討會及宣導計劃」、「『工商企業與人權指導原則』網路教育宣導計畫」、「民主力行青年深耕計畫」、 「疫情時代民生經濟振興暨民權促進宣導計劃」等，難道國民黨也是綠友友。

洪申翰直言，這種完全沒邏輯的爆料，只有兩種可能，要不是無知，不然就是邪惡，或是又無知又邪惡，民主基金會本來就有給各政黨申請補助，補助額度每年總共3000萬元上下。依照基金會規定，額度分配的方式，就是按照國會政黨席次比例分配。

洪申翰說明，民進黨在2020至2024年是國會最大黨，每年可申請的額度為1600萬元上下，民進黨也是每年依照規定，申請可申請的額度，國民黨也都是幾乎申請到額度天花板，今年1月立委選舉過後，國民黨已經成為國會最大黨，所以也會分配到最高的額度。

洪申翰說，王鴻薇把一堆NGO團體的申請案，全部都打成「綠友友」，真的太可笑，這些公民團體申請的補助案，都是以「財團法人臺灣民主基金會補助計畫作業要點」審核與補助，按照規定申請有什麼問題，這些公民團體批判跟監督政府的樣子，絕對比國民黨更專業、到位跟犀利。

洪申翰表示，按照民主基金會的章程，董事會本來就有政黨代表，依照政黨比例分配董事席次，國民黨推薦的現任董事，就有柯志恩、陳以信跟黃奎博，如果補助案的申請與審核真的有問題，「意思是國民黨指派的三人是塑膠嗎？還是也都是綠友友？」

洪申翰還說，現在國民黨一直在胡扯，民進黨要卡立法院長韓國瑜，擔任民主基金會董事長，真的非常莫名，依照規定跟慣例，立法院長就是當然董事長，而基金會執行長的派任，也有尊重總統的慣例，但是會讓在野黨推薦一席副執行長，從扁政府以來皆然。

洪申翰強調，現在韓國瑜當上國會議長，民主基金會的董事長，當然也會是韓國瑜，毫無疑義，外交部長吳釗燮在2月23日就拜訪過韓國瑜，討論民主基金會後續的改選交接事宜，「一切早在進行中，建議國民黨瞎扯前應該去問一下你們韓院長。」