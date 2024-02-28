快訊

魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

游錫堃卸任撇雜音 台灣民主基金會：董事長3個月內重新改選

傳讓1席召委給白營…藍營基層炸鍋喊「退黨」 區域立委坦言有壓力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推陸配入籍年限縮短挨綠批 洪孟楷：不應有歧視法案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團擬提推動縮短陸配取得身分證年限，由6年縮短為4年。民進黨隨即批此舉有國安疑慮。對此，國民黨立院黨團書記長洪孟楷今表示，不應有歧視性法案存在，來到台灣即應平等對待，民進黨是否要承認不要新住民的選票？他並呼籲民進黨不要再用意識形態操作歧視。

針對民進黨質疑，洪孟楷表示，任何政府不應有歧視性法案存在，台灣是進步及民主的社會，不應在民進黨政治意識形態下，存在歧視法案。

洪孟楷認為，陸配須6年才能取得身分證，差別對待是民進黨政府的歧視性施政，國民黨團是提出要讓陸配與外配一致，公平享有應盡的權利及義務。

洪孟楷指出，無論配偶是從大陸或他國來，只要來到台灣就是台灣的新住民、新台灣人，也是中華民國國民，應一視同仁平等對待，民進黨是否要大聲疾呼自己就是支持歧視，不要新住民的選票？無理由的阻擋只是為反對而反對。民進黨政府不要再用政治意識形態操作歧視，只會讓人更看清民主退步的真相。

民進黨 洪孟楷 陸配

延伸閱讀

決定禮讓民眾黨召委票數？ 洪孟楷：同意票比例相當高

國民黨2026誰接班新北 侯友宜這麼說

黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

禮讓召委給民眾黨？洪孟楷喊當仁不讓：雙方仍可以良性合作

相關新聞

去年鬧場228致詞...陳抗團體今再喊「下跪道歉」 蔣萬安這麼說

今天二二八紀念日，台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天下午出席北市文化局在二二八公園舉辦的紀念追思活動，去年衝上台鬧場，讓蔣...

關係特殊！吐瓦魯新政府重申與台灣長期承諾 不會棄台投中

太平洋島國吐瓦魯上月完成大選，根據新任交通暨能源部長柯飛（Simon Kofe）張貼在社群平台X上的聲明，新政府重申與台...

蔡英文參加228追思 家屬斥：殺人元凶仍坐在紀念館大廳

蔡英文總統今天到嘉義縣參加228事件77周年中樞紀念儀式，獻上白色花圈並三鞠躬致意，228事件家屬代表江榮森提出三大訴求...

林岱樺開第一槍 「潛在對手」許智傑、賴瑞隆也講話了

民進黨立委林岱樺宣布參選下屆高雄市長，此次挾著10萬9484票連任的「小金剛」立委許智傑表示，當一天和尚、敲好一天鐘，他...

陸配入籍我國時間縮短會衝擊健保？ 醫師公會這樣看

立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限比照外配，從六年縮短成四年，引發部分醫界人士憂心，會增加健保財務...

傳參選下屆高雄市長 林岱樺：目前協助市政尚未宣布

民進黨立委林岱樺被報導，26日參加高雄市商業會春酒時宣布自己將投入下屆高雄市長選舉；林岱樺今天說，當天並未宣布，現階段努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。