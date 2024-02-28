推陸配入籍年限縮短挨綠批 洪孟楷：不應有歧視法案

國民黨立院黨團擬提推動縮短陸配取得身分證年限，由6年縮短為4年。民進黨隨即批此舉有國安疑慮。對此，國民黨立院黨團書記長洪孟楷今表示，不應有歧視性法案存在，來到台灣即應平等對待，民進黨是否要承認不要新住民的選票？他並呼籲民進黨不要再用意識形態操作歧視。

針對民進黨質疑，洪孟楷表示，任何政府不應有歧視性法案存在，台灣是進步及民主的社會，不應在民進黨政治意識形態下，存在歧視法案。

洪孟楷認為，陸配須6年才能取得身分證，差別對待是民進黨政府的歧視性施政，國民黨團是提出要讓陸配與外配一致，公平享有應盡的權利及義務。

洪孟楷指出，無論配偶是從大陸或他國來，只要來到台灣就是台灣的新住民、新台灣人，也是中華民國國民，應一視同仁平等對待，民進黨是否要大聲疾呼自己就是支持歧視，不要新住民的選票？無理由的阻擋只是為反對而反對。民進黨政府不要再用政治意識形態操作歧視，只會讓人更看清民主退步的真相。