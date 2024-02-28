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陸配入籍提早排擠健保資源？ 專家點2關鍵：影響不大

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，陸配人數不多、年紀較輕，以醫療利用率來看，對健保資源不會造成嚴重影響或損失。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，陸配人數不多、年紀較輕，以醫療利用率來看，對健保資源不會造成嚴重影響或損失。本報資料照片

國民黨立院黨團把縮短現行6年的陸配入籍時間縮短至4年列為優先法案，引發部分醫師不滿，稱縮短入籍時間會導致健保資源排擠、影響醫師點值收入，並在網路上發起連署，已有逾2萬人響應。不過，醫管專家指出，陸配人數不多、年紀較輕，以醫療利用率來看，對健保資源不會造成嚴重影響或損失。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，發動連署是公民權益，陸配入籍時間由6年縮短至4年，是綜合性考量，並非只與醫療有關，自己不便就其他面向評論，但單就醫療資源利用率來說，影響因子包括醫療服務使用人數及使用者年齡，以此觀點來看，陸配入籍時間縮短，並不會對健保資源造成太多影響。

洪子仁指出，陸配人數占台灣總體人口數比率不高，且與陸生相同，屬於人數較低族群，而在健保投保對象中，高頻率使用健保資源者多是年紀大的長輩，綜合考量納保人口數、年齡分布，以科學方法進行論證，就會知道入籍時間提早兩年，不會對健保資源造成重大損失。

連署書中提到，陸配依親家屬常在診間要求多做非必要檢驗檢查，稱此舉會造成醫療資源排擠。洪子仁表示，醫療機構對陸配依親家屬、本國人士一視同仁，依照醫療指引決定是否開立健保檢驗檢查，不符適應症者就會要求患者自費辦理檢查手續，若醫師開立不符指引的檢驗，也會被健保踢退，「這是就醫行為問題，與患者身份無涉，不該混為一談。」

健保 醫師 陸配

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