【重磅快評】民進黨阻擋韓國瑜 不惜犧牲游錫堃？

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聯合報／ 主筆室
台灣民主基金會改組，董事長依往例應由立法院長韓國瑜（左）出任，近來卻傳出綠營內部有雜音。目前基金會董事長仍為已辭去立委的游錫堃（右）。圖／立法院記者聯誼會提供】
台灣民主基金會改組，董事長依往例應由立法院長韓國瑜（左）出任，近來卻傳出綠營內部有雜音。目前基金會董事長仍為已辭去立委的游錫堃（右）。圖／立法院記者聯誼會提供】

台灣民主基金會3月改組，董事長依往例應由立法院長出任，近來卻傳出綠營內部有雜音。藍委挖掘發現，基金會已成綠友友小金庫，補助對象居然還有前院長游錫堃創辦的仰山基金會。游月初敗選立院龍頭後即辭立委，民進黨人說他不應被羞辱，但基金會改組橫生枝節，反被扯出游補助「自己人」的難堪，讓已非立委的游仍掛名董座形同羞辱，難道不是民進黨造成的嗎？

游錫堃以民進黨不分區立委連任，並再獲提名參選立法院院長。月初在院長選舉中失利後，他隨即發表聲明請辭立委，民進黨內紛紛送暖，包括立委王世堅、民進黨發言人卓冠廷都說，游不是戀棧的人，不應在生涯最後一仗還要被羞辱。民進黨主席、總統當選人賴清德也在游的臉書留言，「游院長辛苦了，謝謝您對台灣民主這麼多年來的努力與付出」。

游錫堃先後擔任過行政院及立法院院長，「雙院長」的紀錄未必絕後，但卻是空前。他閃辭立委後返樸歸真，沒有衣錦還鄉，卻跟尋常百姓一樣找房子，最後在宜蘭縣政中心國宅當租屋客。游的下台身影，一度被稱許，但現在卻留下一個民主基金會董事長的尾巴，顯為德不卒。

台灣民主基金會是我國二軌外交的重要象徵，依基金會章程規定，新國會改選就要推薦新的政黨代表，董事長也依例由新任立法院長擔任。但新國會上任快一個月，前院長游錫堃也早已請辭立委，卻仍掛名基金會董事長，董事會迄今仍無召開跡象，在在違反慣例，引來外界諸多揣測。

外交部推稱，因為有政黨還沒有提供名單，造成董事會無法召開。但問題是，現在立院只有三個黨團，過去立法院黨團為數更多時，也沒有發生這種情形，外交部的說法明顯托詞，很難騙過明眼人。 

今天藍委爆料，依基金會捐助暨組織章程規定，業務主要是用於從事國會外交、國際民主交流等事項，但光是去年，民進黨就拿了基金會近千萬元補助，結果卻舉辦一些和國會外交、國際民主交流無關之事項，如「民主性平小學堂」、「三明治新世代」等活動。

再看一下基金會的捐助對象，最顯目的就是仰山文教基金會，還有島國前進基金會、台灣民主實驗室、財團法人台灣牽手基金會等團體，不僅綠友友，游錫堃還是仰山文教基金會的創辦人，游的兒子也是台灣牽手基金會董事。游錫堃在政壇打滾數十年，難道不懂避嫌二字嗎？

針對藍營爆料，游鍚堃必得提出充分解釋，否則清譽難保；游錫堃月初辭去立委時，同黨稱他不戀棧、不應被羞辱，但是民進黨以違反章程、違反慣例的手段操作民主基金會改組，目的只為阻擋韓國瑜接任基金會董座。民進黨捨不得綠友友小金庫，卻要以犧牲游錫堃為代價，還賠上台灣的民主，值得嗎？

民進黨 游錫堃 立法院

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