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吳思瑤：民主基金會董事長依循慣例 所謂卡韓無中生有

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜。記者蘇健忠／攝影

民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民進黨依循慣例、尊重規範，現任代理董事長的外交部長吳釗燮早已拜會立法院長韓國瑜，啟動後續的董事會改組作業，所謂的「卡韓」、「擋韓」都是無中生有。

國民黨前立委、台灣民主基金會董事陳以信昨天說，民進黨不應該在董事會內亂搞，意圖阻撓韓國瑜出任民主基金會董事長，否則就是讓台灣民主在國際上丟臉鬧笑話，民進黨更將成為台灣民主的罪人，「民主進步黨乾脆改名民主退步黨」。

吳思瑤表示，有關民主基金會董事長的產生，民進黨一定是依循慣例、尊重規範，「所謂的民進黨卡韓、擋韓，這種說法都是無中生有，我們必須嚴正駁斥」，而吳釗燮也早已拜會過韓國瑜，啟動後續的董事會改組作業，國民黨如果想要政治消費，至少應當向韓國瑜本人查證，而韓國瑜也可以主動向社會說明，以正視聽。

吳思瑤也說，民進黨團要呼籲韓國瑜，未來出任民主基金會董事長，務必要堅守基金會的原始任務，深化台灣與民主同盟國家的合作與交流，而基金會後續的相關人事任命，也都要尊重專業、依循慣例，確保民主基金會在穩健運作上可長可久。

民進黨 立法院 韓國瑜

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