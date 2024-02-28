民進黨：賴清德將啟動3大工作 推動轉型正義

今天是二二八事件77周年。民進黨表示，民進黨主席賴清德未來將帶領政府，努力完成推動轉型正義法案、推動國家不法行為平復與擴大受難者照顧、打造和諧公益有尊嚴的國家等3大工作，讓轉型正義的陽光，照進社會每一個角落。

民進黨表示，二二八之所以成為紀念日，不僅是為了要紀念受難者、撫慰遺族，更重要的是希望台灣社會能夠透過紀念與反省，讓不同族群的國人，都能對二二八事件有更深入的認識與理解，並從中記取教訓，促進互相尊重與包容，期許所有生活在台灣這塊土地的人，不分你我攜手努力，走向未來、走向和解、走向新生。

民進黨指出，政府針對二二八事件做了一系列努力，例如蔡英文總統在任內積極推動轉型正義，也在賴清德擔任行政院長任內通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布數波刑事有罪判決撤銷名單。

民進黨表示，也許大家沒有共同的過去，但一定可以求同存異、創造共同的未來，請大家一起捍衛人權與民主自由，一起走在守護台灣的路上。