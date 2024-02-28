民進黨團宣稱縮短陸配入籍年限 有破壞國安疑慮

民進黨團立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，在中國大陸強行蠶食鯨吞、步步進逼的時刻，國民黨偏偏要推出傷害台灣人民情感，破壞國家安全的法案。

國民黨立法院黨團提出立法院新會期優先法案，包括推動縮短陸配取得身分證年限，6年改為4年。

吳思瑤表示，國民黨團的優先法案出爐，沒有看到福國利民的民生法案，反而等到充斥高度爭議性的政治法案，包括要修法把陸配的入籍年限縮短，因為屬於高度爭議法案，迅速引起民意炸鍋，網路社群快速地串連反制，難道國民黨聽不到民意的憤怒。

吳思瑤說，現在難道是推動此項法案的適當時機，不論是在海上或者空中，大陸都強行地蠶食鯨吞，步步進逼，甚至要模糊、接收台灣的管轄權，國民黨團偏偏要在此時此刻，推出這樣傷害台灣人民情感，破壞國家安全的法案。

吳思瑤表示，陸配是現在唯一享有依親特權族群，同時也是唯一申請入籍台灣，不需放棄本國國籍的特權族群，國民黨團如果想要修法，應一併將外配條件拉齊一致，大家好好把配套談清楚，而不是為陸配打開另外一個特權、另外一扇大門。

吳思瑤指出，民進黨團會密切觀察民眾黨立委，是否會在這個議題選擇跟國民黨、大陸站在同一邊。