林右昌再指中市府恐釀房價漲 「土地可賣中央蓋社宅」

台中市政府近期標售重劃區抵費地被內政部長林右昌指應該暫緩、最好能拿來興建社宅；林今上午到嘉義縣出席228紀念追思活動，被問及此事，他再說，台中市政府賣地訂的底價比市場行情高出20%，對旁邊土地有定錨效果，影響未來地價和房價，才有必要提醒市府，「大家可以討論盧市長這樣做，在這時間點是不是適宜」。

林右昌說，台中市政府標售抵費地，最主要是訂的底價比市場行情至少高出20%，所以這很明顯，這樣子訂底價，對旁邊所有土地有定錨效果，至少會漲20%，「大家就可以想，漲20%對台中地價和房價未來影響會多大」，實際在市場競標時，很可能還會溢價，所以會比原本200億元還多，也會比原本漲20%還多。

林右昌指出，站在內政部角度，有必要提醒台中市政府這次的標售，訂的底價價格真的是高，而且現在大家這麼關心房價，選在這時間點做這樣子標售，123筆土地、標售金額200億元底價，「社會上大家可以去討論，台中市盧市長這樣做，在這時間點是不是適宜」。

林右昌也說，中市地政局長回應的有點牛頭不對馬嘴，內政部昨天並沒有說台中標售的是社會住宅用地，「我們意思是，既然有這麼多抵費地，你也可以專案讓售給中央政府，中央政府一樣出錢跟你買」，因中市府已經成本攤還，如果這土地可以用成本賣給中央政府來興建社宅，這樣子是雙贏，也符合社會對居住正義的期待。