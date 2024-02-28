國民黨擬具推動陸配入籍年限比照外配 民眾黨贊成

國民黨團擬推動陸籍配偶取得身分證年限比照外配，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，今年初民眾黨主席柯文哲參選總統時，曾提出具體政策，未來民眾黨團會聚焦此議題，儘速提案修法。

陳智菡說，台灣是移民社會，民眾黨一向主張，生在台灣，住在台灣，認同台灣，就是台灣人；針對陸籍新移民的陸籍規範，柯文哲在總統大選時已提出政見，應縮短至四年，與其他新移民一致。

陳智菡表示，民眾黨團會儘速提案修法，盡一切努力消弭歧視與對立。2016年起美國國務院在各年度的各國人權報告，具體指出台灣國籍法有不平等的地方；2020年總統人權詢委員會、行政院人權保障推動小組也曾指出，要修改相關法令，讓陸籍配偶跟外籍配偶入籍年限ㄧ致，只等立法而已。

陳智菡指出，根據公民與政治權利國際公約第三次國家報告執行情形第239點指出，大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條修正草案，尚待立法院完成立法程序。

陳智菡說，台灣應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律之差別，限制了陸籍配偶在台居留六年期間的言論與人身自由，才能展現台灣民主自由的真價值，才真正愛台灣。

陳智菡表示，台灣應該要盡一切努力保障平權以消弭對立，這樣才是真正愛台灣的作法。