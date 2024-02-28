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陸配入籍我國時間縮短會衝擊健保？ 醫師公會這樣看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限縮短成四年。醫師公會全聯會理事長周慶明說，如果只是討論取得國籍的問題就不涉及健保資格的話議題相對單純。本報資料照片
立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限縮短成四年。醫師公會全聯會理事長周慶明說，如果只是討論取得國籍的問題就不涉及健保資格的話議題相對單純。本報資料照片

立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限比照外配，從六年縮短成四年，引發部分醫界人士憂心，會增加健保財務壓力，於網路上發起連署，不到1天就有2萬多人響應。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，如果只是討論取得國籍的問題就比較單純，跟健保可以脫鉤討論，但仍要看相關草案內容以及配套再詳細討論。

陸配要申請我國國籍必須申請依親停留4年，加上長期居留2年，才可取得我國國籍。取得國籍後，陸配父母在台停留期間為1至3個月，可以延期但每次延期不得逾3個月；若是其父母年滿70歲以上，可向內政部申請定定居（每年60人）。然而不論是否取得我國國籍，大陸配偶或是其親友要投保健保，都必須連續在台灣住滿6個月。

周慶明表示，陸配取得我國身分證後，陸配家人是否也可以跟著來台使用健保為可能議題，但是陸配因為大多年齡不大，對健保的影響不大。現行狀況若沒有健保身份，外國人來台採自費就醫，健保、醫院等多還可負擔。

然而現行要加入健保仍有6個月等待期，周慶明說，如果修法只是討論國籍問題就比較單純，對健保的負擔影響比較小。他強調，仍要看國民黨團的提案內容而定，才可以較準確的評估後續影響。

台灣醫院協會董事長李飛鵬表示，目前要看國民黨團的提案及配套內容為何，站在醫師的考量，基於人道角度，只要有人在台灣生病、在醫院就醫救護幫他們看病。

健保 國籍 陸配

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