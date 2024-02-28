醫界籲暫緩縮短中配入籍 台大名醫曝2原因：已連署

國民黨立院黨團將縮短中國籍配偶取得我國國籍年限列為新會期優先法案，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲發起「反對健保資源濫用，呼籲『暫緩中配入籍年限縮短』」，不到24小時獲得二萬人連署。台大名醫施景中表態已完成連署，並指出，中配入籍年限縮短，除對已經有限的健保資源造成壓力，也會導致國安問題。

該份連署訴求是在「三班護病比」與「增加醫療支出佔GDP比例至8%」之前，暫緩修訂可能大量衝擊醫療資源的法案，包括「縮短中配來台入籍年限」，與「探親、依親、就醫」相關法案。

施景中是台大醫院婦產部主治醫師。他表示，健保資源已經捉襟見肘，醫療點值難以保障一點一元，放寬中配入籍，使用健保者變多，除會擠壓健保資源，也恐帶來國安疑慮，改變選民結構，「這必須從長計議，不可以蠻幹。」

該份連署書中提到，中國是唯一可以申請年邁父母依親的外配，同時在探親期間就能來台就醫，數量龐大。施景中表示，除中配本人外，依親也會造成疑慮，前衛生署長楊志良曾研擬，連中配與前夫所生小孩，也可來台使用健保，類似狀況會導致掮客居中撮合假結婚，讓病童以各式名目來台就醫使用健保資源的亂象。