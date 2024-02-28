228紀念日77周年追思會 賴清德：上任後續推3項工程

台南市政府今天舉辦228紀念日77周年追思會，副總統賴清德也出席參與，他致詞時表示，自己從政後幾乎每年參加追思活動，看著受難者、家屬隨著時間過去凋零，心裡感觸很深，228事件就像烏雲籠罩台灣天空，他上任後將繼續3項工作，堅定團結國家人民、守護台灣安全、促進民主和平繁榮，不讓類似事情再發生。

賴清德說，當選後第一次參加紀念活動就選擇回到台南和大家一起，追思那個年代不幸犧牲的受難者、同時安慰家屬，228事件是台灣歷史上國家政府犯下最嚴重的錯誤，受難者犧牲生命受到傷害、許多家庭支離破碎，有的人不得不離開這塊土地遠走他鄉，實際上也讓那個年代社會精英集體消失，對國家的衝擊非常巨大。

賴清德表示，事件就像一片烏雲籠罩台灣天空，讓當時的民眾不敢說出真心話，所以從台灣民主化、故總統李登輝時期就開始補救工作，包括道歉、賠償、恢復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念及進行真相調查。

賴清德指出，蔡總統2016年上任後非常重視轉型正義，自己在行政院長任內負責推動轉型正義促進條例訂立的工作，成立促轉會、國家人權博覽會、國家人權委員會，甚至公布好幾波遭到國家刑法不當審判的名單恢復他們的名譽，未來為了讓太陽繼續穿透這片烏雲，讓台灣這塊土地上每個人都能照到光芒。

上任後將推動三項工作，第一是第堅定團結國家人民，守護台灣安全，促進民主和平繁榮，絕對不讓類似事件再次發生；第二是透過不斷的反省檢討，讓人了解事件本質避免誤解，並進行國家重建社會改造的工程，讓社會和解共生，更加和諧、團結有力量、包容多元，讓國家正常更有尊嚴；第三是繼續推動國家過去所犯下非法事情的平反工作，同時擴大對政治受難者及家屬的照顧，未來是一個開放政府，對真相的調查會一一公布，說出事實避免錯誤，不造成二次傷害。