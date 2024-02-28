快訊

首個建案就出事！自己也是傾斜大樓主委…建商副總再道歉：不會再接其他建案

金城武被傳與日本美女主播「情人節結婚」？ 經紀公司回應了

三重大樓撤離42戶…住戶徹夜難眠 憂一輩子心血毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228紀念日77周年追思會 賴清德：上任後續推3項工程

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
賴清德說228事件是台灣歷史上國家政府犯下的最大錯誤，他上任後會繼續推動平反工作，還原事實避免誤解。記者劉學聖／攝影
賴清德說228事件是台灣歷史上國家政府犯下的最大錯誤，他上任後會繼續推動平反工作，還原事實避免誤解。記者劉學聖／攝影

台南市政府今天舉辦228紀念日77周年追思會，副總統賴清德也出席參與，他致詞時表示，自己從政後幾乎每年參加追思活動，看著受難者、家屬隨著時間過去凋零，心裡感觸很深，228事件就像烏雲籠罩台灣天空，他上任後將繼續3項工作，堅定團結國家人民、守護台灣安全、促進民主和平繁榮，不讓類似事情再發生。

賴清德說，當選後第一次參加紀念活動就選擇回到台南和大家一起，追思那個年代不幸犧牲的受難者、同時安慰家屬，228事件是台灣歷史上國家政府犯下最嚴重的錯誤，受難者犧牲生命受到傷害、許多家庭支離破碎，有的人不得不離開這塊土地遠走他鄉，實際上也讓那個年代社會精英集體消失，對國家的衝擊非常巨大。

賴清德表示，事件就像一片烏雲籠罩台灣天空，讓當時的民眾不敢說出真心話，所以從台灣民主化、故總統李登輝時期就開始補救工作，包括道歉、賠償、恢復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念及進行真相調查。

賴清德指出，蔡總統2016年上任後非常重視轉型正義，自己在行政院長任內負責推動轉型正義促進條例訂立的工作，成立促轉會、國家人權博覽會、國家人權委員會，甚至公布好幾波遭到國家刑法不當審判的名單恢復他們的名譽，未來為了讓太陽繼續穿透這片烏雲，讓台灣這塊土地上每個人都能照到光芒。

上任後將推動三項工作，第一是第堅定團結國家人民，守護台灣安全，促進民主和平繁榮，絕對不讓類似事件再次發生；第二是透過不斷的反省檢討，讓人了解事件本質避免誤解，並進行國家重建社會改造的工程，讓社會和解共生，更加和諧、團結有力量、包容多元，讓國家正常更有尊嚴；第三是繼續推動國家過去所犯下非法事情的平反工作，同時擴大對政治受難者及家屬的照顧，未來是一個開放政府，對真相的調查會一一公布，說出事實避免錯誤，不造成二次傷害。

台南市二二八關懷協會理事長王克紹的父親，是日據時期首位台籍檢察官王育霖，事發時僅27歲，被持槍軍人押走從此不知所蹤，當時他才2歲，現在已年近8旬，他說從諸多史料的公布，可以證明228事件是台灣人民為爭取民主自由、希望政府剷除貪官汙吏才發生，與國共內戰無關，政府原本授權各縣市成立228事件處理委員會，卻又宣布戒嚴派兵鎮壓，才造成社會菁英的大量損失。

副總統賴清德當選後第一場228紀念追思會就回到台南，立委林俊憲、陳亭妃也到場參與。。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德當選後第一場228紀念追思會就回到台南，立委林俊憲、陳亭妃也到場參與。。記者劉學聖／攝影
在台南新營舉行的228追思紀念會上，副總統賴清德向受難者家屬及後代一一致意。記者劉學聖／攝影
在台南新營舉行的228追思紀念會上，副總統賴清德向受難者家屬及後代一一致意。記者劉學聖／攝影
受難者家屬看著228紀念碑上親人的名字，情緒又起了波動。記者莊曜聰／攝影
受難者家屬看著228紀念碑上親人的名字，情緒又起了波動。記者莊曜聰／攝影
受難者家屬在228紀念碑前獻上百合花，懷念逝去的家人。記者莊曜聰／攝影
受難者家屬在228紀念碑前獻上百合花，懷念逝去的家人。記者莊曜聰／攝影

受難者 賴清德

延伸閱讀

出席台南228紀念活動 賴清德：就職後續推公平正義

賴清德與豆腐

機械工業同業公會發表白皮書 賴清德：改善投資環境

機械工業同業公會發白皮書 賴清德：持續改善投資環境 與各國簽訂投保協議

相關新聞

揭民主基金會成綠營小金庫 王鴻薇：卡韓國瑜因怕見光？

國民黨立委王鴻薇今披露，作為我國二軌外交的台灣民主基金會，基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫。民進黨更黑...

蔡政府10大政策聲量出爐 交通最惹民怨負聲量逾4萬則

蔡英文總統任期將滿，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集去年2月22日至今年2月21日之間...

高雄市長接班人之戰開打 林岱樺：我會全力以赴

下屆高雄市長選舉綠營群雄並起，多名現任立委都有問鼎意圖，林岱樺日前參加商業會聚會，公開表態尋求高雄縣市商業會兩大龍頭支持...

國民黨擬具推動陸配入籍年限比照外配 民眾黨贊成

國民黨團擬推動陸籍配偶取得身分證年限比照外配，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，今年初民眾黨主席柯文哲參選總統時，曾提...

林右昌再指中市府恐釀房價漲 「土地可賣中央蓋社宅」

台中市政府近期標售重劃區抵費地被內政部長林右昌指應該暫緩、最好能拿來興建社宅；林今上午到嘉義縣出席228紀念追思活動，被...

陸配入籍我國時間縮短會衝擊健保？ 醫師公會這樣看

立法院國民黨團研擬推動相關法案，讓陸配取得我國國籍的年限比照外配，從六年縮短成四年，引發部分醫界人士憂心，會增加健保財務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。