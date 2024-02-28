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出席台南228紀念活動 賴清德：就職後續推公平正義

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
副總統賴清德（左二）今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德（左二）今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會。記者劉學聖／攝影

為紀念「228事件」77周年，副總統賴清德上午前往台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，包括立委林俊憲、陳亭妃與台南市長黃偉哲及市府一級主管與會，共同悼念228受害者。賴清德與受難者家屬握手致意，除向當年奉獻犧牲的先賢們致上最高的敬意，賴清德表示「228事件」是台灣歷史的傷痛，今日大家齊聚於此向受難者表達尊敬與追思，應記取歷史的教訓，不讓悲劇再重演，他在520就職總統後會繼續推動三個工程，包括團結國家人民、不斷反省檢討228事件，以及平反國家犯下的非法工作並擴大對受難者與家屬的照顧。

賴清德今上午出席「台南市各界紀念二二八事件77周年和平追思會」，賴清德說台灣民主化後，台灣各地每一年的今天都會舉辦紀念活動。他說，今年是他當選總統後第一次參加228紀念活動，他選擇回到台南跟大家一起追思那個年代不幸犧牲的受難者，並安慰所有家屬。隨後在賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重，眾人隨後在紀念碑周圍獻上百合，並繞行著紀念碑，傳遞對罹難者的不捨與感念。

副總統賴清德今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，致詞時表示就職後會繼續推動公平正義工程。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，致詞時表示就職後會繼續推動公平正義工程。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德（右）今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，並向受難者紀念碑獻花致意。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德（右）今天到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，並向受難者紀念碑獻花致意。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重，眾人隨後在紀念碑周圍獻上百合，並繞行著紀念碑，傳遞對罹難者的不捨與感念。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重，眾人隨後在紀念碑周圍獻上百合，並繞行著紀念碑，傳遞對罹難者的不捨與感念。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重，而由大家獻上的百合，圍繞著紀念碑，傳遞著後人的不捨與感念。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重，而由大家獻上的百合，圍繞著紀念碑，傳遞著後人的不捨與感念。記者劉學聖／攝影
在副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
在副總統賴清德的帶領下，現場每人手拿百合花為犧牲者默哀，場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影

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