揭民主基金會成綠營小金庫 王鴻薇：卡韓國瑜因怕見光？

國民黨立委王鴻薇今披露，作為我國二軌外交的台灣民主基金會，基金會預算不用接受審查，竟成了民進黨綠友友的小金庫。民進黨更黑箱，財報未標註受補助金額，而立法院前院長游錫堃創辦基金會，和廢死聯盟等單位補助款竟比民眾黨還多，受補助單位和民進黨淵源深厚者比比皆是。

王鴻薇表示，台灣民主基金會捐助暨組織章程第六條規定，業務主要是用於從事國會外交、國際民主交流、推展有關民主與人權之活動等事項。

王鴻薇指出，這項議題，也曾在第十屆立法院外交及國防委員會被前立委陳以信質詢過。根據前立委陳以信擔任台灣民主基金會董事所提供的「第七屆第五次董事暨監察人聯席會議業務報告」也可以看到，2023年1至8月，民進黨就拿近千萬元，舉辦一堆和國會外交、國際民主交流無關之事項，如「民主性平小學堂」、「三明治新世代」、「2023國務青旗艦營」、「2023民主台灣 客家峰」、「民主和平＠台灣 第五屆兩岸情勢兵推營」。

王鴻薇提到，還有不少綠友友的狀況，如仰山文教基金會，基金會董事還是時任董事長的游鍚堃（2022宜蘭民主運動發展調查計畫，申請80萬元）；島國前進基金會（「台灣，我們的所在。」——探問與行動計畫，申請20萬），董事是身兼本基金會董事、民進黨副前秘書長林飛帆；財團法人台灣牽手基金會，董事是游鍚堃公子游秉陶（宜蘭漢詩文集編撰計畫」，申請50萬）。新科立委沈伯洋台灣民主實驗室也拿到4O萬。相比之下，台灣民眾黨過去的補助就只有36萬餘元，台灣民主基金會成了民進黨自肥、安撫其「綠友友」的小金庫。

王鴻薇質疑，根據內政部政黨資訊網的各政黨財報資料指出，2022年民進黨財報的「其他補助」的項目中，民進黨為1707萬餘元，相比之下，國民黨財報中即有標註「民主基金會補助收入」為1164萬餘元。民進黨不標註到底是在隱藏什麼？難道是怕被人知道台灣民主基金會被民進黨拿了多少錢？浮濫申請大量公帑？