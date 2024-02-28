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新聞幕後／賴團隊分兩派 新揆未必政治性低

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

準總統賴清德人事布局陸續啟動。知情人士表示，關於行政院長人選，目前尚在很初步的討論階段，幾位幕僚針對各種方案、利弊得失，都做過分析，陳建仁只是眾多沙盤推演其中之一，並非「徵詢」。賴清德還沒做決定，但綜合分析結果，閣揆口袋名單以青平台基金會董事長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰、屏東縣前縣長潘孟安可能性最高。

民進黨人士指出，賴團隊對於閣揆人選的思維，大致分為兩派。其中一派認為，國會朝小野大的情況下，新政府首任行政院長應選擇身段柔軟者，在立院才不致與在野黨有太嚴重衝突，不利於推動政策。包括幾位南部新潮流立委在內，雖未參與人事討論，但也都是此論述支持者。

民進黨人士說，該論述下的閣揆人選不在少數，但共通點都認為應由鄭文燦續任副院長一職。以鄭文燦成功協調長榮罷工為例，未來內閣中調和鼎鼐、處理政治性事務的角色，仍有賴一位熟稔政治運作的副院長，和政治性不高的行政院長互補。

另一派意見則主張，新政府面對朝小野大局面，閣揆應站上第一線處理政治層面，因此對政治實務運作要有一定掌握度；且回顧過去幾位政治性不高的閣揆，其實對政府加分有限，在野黨也不會因此稍減砲火力道。

一位民進黨立委表示，這如同去年初賴清德在思考是否親自參選民進黨主席情況，當時內部也有兩派意見，若委由派系色彩不重的代理人參選黨魁，雖有防火牆、能取得各派系平衡作用，但宣示貫徹改革決心就相對弱了，最後，賴清德決定親自上陣參選黨魁；因此，這回閣揆，未必會是政治性低的溫和人選出任。

民進黨 行政院 賴清德

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