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520留任？陳揆：與蔡總統同進退

聯合報／ 記者陳熙文林縉明／台北報導
行政院長陳建仁（中）。（行政院提供）
行政院長陳建仁（中）。（行政院提供）

總統當選人賴清德將於五二○就任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢要留任行政院長陳建仁。陳建仁昨表示，他應該回去學術研究，並言明當初蔡英文總統邀請他擔任閣揆就是到五二○，與蔡總統同進退。

陳建仁昨赴立法院備詢。民眾黨立委張啓楷質詢，傳賴清德有徵詢幕僚希望留任陳建仁？陳建仁第一時間說，沒有這回事，並強調學術研究一向是他的最愛，他計畫回到中央研究院從事學術研究。張啓楷進一步詢問，是不是確定回中研院？陳建仁立刻回答「當然」，並指自己已經離開學術一段時間，應該要回去。

張啓楷追問，若是蔡英文總統開口，能否留下來？陳建仁說，蔡總統請他擔任行政院長的時候，就說到五二○，與蔡總統同進退。

另有媒體報導國防部長邱國正曾擔任退輔會主委，在賴清德擔任行政院長期間，邱曾因為年改推動一事，與事前協商不同，傳出一度考慮請辭表達不滿；兩人有此過節，邱將與蔡總統同進退，正在打包辦公室。但邱昨表示，「（這個消息）我看報紙才知道」，目前沒有討論到去留問題，更沒有打包的問題。

蔡英文 賴清德 陳建仁

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