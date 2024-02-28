賴清德申報存款215萬 老家未見信託

監察院公布最新財產申報資料，蔡英文總統存款6298萬餘元，較前次申報增加約353萬元；副總統賴清德存款215萬餘元，較前次申報時減少約34萬元，另有房貸1386萬餘元，至於總統大選期間引發違建爭議的萬里老家，則未在申報財產中，也未見於信託財產。

民進黨人士表示，賴清德早在2011年就將萬里老家土地贈與兒子，此後財產申報便無再出現過這筆資料，現在土地也登記在兒子名下，至於老家公益信託，相關作業均在進行中，有進度會適時向外界報告。

賴清德申報資料，包括1筆在台南市安平區的土地及建物、1輛豐田汽車；存款215萬餘元，較上次申報時減少約34萬元；另有房貸1386萬餘元，較上次申報減少約121萬元。但賴清德名下有10筆儲蓄型保單約2790萬元，要保人則是賴的妻子吳玫如。

蔡總統申報財產，包括北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；存款6298萬餘元。蔡總統另申報有價證券413萬元，為持有正中企業公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道公司，並投資東道110萬元，都與上次申報時相同。

蔡總統在備註欄指出，由律師管理2020年總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助小英教育基金會、公益捐贈及其他業務需要等用途，截至去年11月1日帳戶餘額8836萬餘元，較上次減少約616萬元。