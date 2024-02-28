公職人員財產申報 蔡總統存款增353萬元

監察院公布最新公職人員財產申報資料，資料顯示，蔡總統存款新台幣6,298萬餘元，較前次申報增加約353萬元，不動產及投資部分則維持與上次申報的一樣；副總統賴清德存款215萬餘元，較前次申報時減少約34萬餘元，另有房貸1,386萬餘元，顯示未來總統身上仍背負房貸。

監察院定期都會公布公職人員的財產申報資料，據規定，定期申報為每年11月1日至12月31日，卸（離）職申報為卸（離）職之日起二個月內。

根據最新申報資料顯示，蔡總統在存款方面有6,298萬1,136元，較前次（一年前）申報時的5,944萬3,953元，增加約353萬元。不動產方面，她在台北文山區、內湖區、中山區、士林區以及新北板橋區，有九筆未信託的土地，還有一筆中山區的建物都是繼承而來。另有位於台北松山區、大安區、新北永和區的四筆土地以及二筆建物，交付信託。

在有價證券方面，蔡總統申報持有正中企業股份有限公司股票413萬元；另債權方面，以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資該公司110萬元，都與上次申報時相同。不過特別的是，在此次申報項目中，蔡總統申報著作權《洋蔥炒蛋到小英便當》一冊、以及《英派：點亮台灣的這一哩路》一冊，並指「著作權價額無法估計」。

至於賴清德的財產清單，則是列出存款215萬5,223元，較上次申報時的250萬3,910元，減少約34萬元；不動產維持一筆，是位於台南市安平區金城段的土地及建物；另有一輛Toyota汽車；沒有有價證券。

有趣的是，財產清單上也列出，賴清德尚有房貸1,386萬941元，較上次申報時1,507萬4,935元，減少約121萬元，雖負債有減少，但仍有不少房貸需要清償。