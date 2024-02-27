陸船翻覆釀2死…連日協商無共識 管碧玲：談判沒有破裂

中國快艇闖金門海域翻覆致2死，海巡署與陸方代表團始終未有共識，海委會主委管碧玲今天表示，談判沒有破裂，還是繼續協商，因為雙方有合意，在協商的結論出來之前，任何一方都不會對外透露內容。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院備詢。國民黨立委呂玉玲質詢，現在兩岸局勢升溫，雙方互信基礎薄弱，這次的大陸快艇翻覆事件，是否因為碰撞而發生翻覆情形？陳建仁答覆，已經請相關專家小組鑑定，鑑定結果還沒有出來。

呂玉玲質疑，因為沒有影像，雙方各說各話，無法還原真相，溝通未有共識？陳建仁表示，有影像當然最好，但是沒有影像，並非不能鑑定；管碧玲則說，現在都在偵辦過程，由檢察官全盤掌握，「有關案情的說明，任何一方的說明，都是片面之詞，請大家放心」。

面對外界質疑協商無法達成共識，管碧玲說明，有關案情的偵查，無法透過溝通協調，絕對是由檢察官偵辦；至於在協商的部分，因為雙方有合意，在協商的結論出來之前，任何一方都不會對外透露內容，談判沒有破裂，還是繼續協商。

管碧玲說，個案被做政治連結，海委會非常不樂見，相關狀況都有應處，只要是在我方執法海域，任何國家的船隻接近，海巡署都會派船應對。