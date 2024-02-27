快訊

考前3個月遇祝融...他書本、筆記全燒毀 不氣餒重新出發考出好成績

自導自演被蛋襲...新加坡女直播主未等判決「無預警離台」 移民署說重話

陸船翻覆釀2死…連日協商無共識 管碧玲：談判沒有破裂

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲（右）今天在立法院備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲（右）今天在立法院備詢。記者邱德祥／攝影

中國快艇闖金門海域翻覆致2死，海巡署與陸方代表團始終未有共識，海委會主委管碧玲今天表示，談判沒有破裂，還是繼續協商，因為雙方有合意，在協商的結論出來之前，任何一方都不會對外透露內容。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院備詢。國民黨立委呂玉玲質詢，現在兩岸局勢升溫，雙方互信基礎薄弱，這次的大陸快艇翻覆事件，是否因為碰撞而發生翻覆情形？陳建仁答覆，已經請相關專家小組鑑定，鑑定結果還沒有出來。

呂玉玲質疑，因為沒有影像，雙方各說各話，無法還原真相，溝通未有共識？陳建仁表示，有影像當然最好，但是沒有影像，並非不能鑑定；管碧玲則說，現在都在偵辦過程，由檢察官全盤掌握，「有關案情的說明，任何一方的說明，都是片面之詞，請大家放心」。

面對外界質疑協商無法達成共識，管碧玲說明，有關案情的偵查，無法透過溝通協調，絕對是由檢察官偵辦；至於在協商的部分，因為雙方有合意，在協商的結論出來之前，任何一方都不會對外透露內容，談判沒有破裂，還是繼續協商。

管碧玲說，個案被做政治連結，海委會非常不樂見，相關狀況都有應處，只要是在我方執法海域，任何國家的船隻接近，海巡署都會派船應對。

兩岸關係 海巡署 管碧玲 金廈海域 金門 陳建仁

延伸閱讀

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

否認群組留言替金廈爭議下指導棋 管碧玲：是在科普

陸船翻覆延燒至今終於出手 管碧玲3點指示海巡署：假訊息大量出現

影／質疑管碧玲下指導棋遭轟「錯誤解讀」 徐巧芯反擊：想說的事應向全民說明

相關新聞

時隔8年再站上質詢台 蔡其昌砲轟盧秀燕：蓋社宅的侏儒

時隔8年，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌今天再度站上議場質詢台，重砲台中市政府標售土地，卻不願意興建社會住宅，點名台中...

國民黨新人事 李彥秀接任文傳會主委

國民黨今發布調整一級主管人事，革命實踐研究院院長林寬裕免兼文化傳播委員會主委，文傳會主委一職則派任副秘書長李彥秀兼任。

中國快艇翻覆連日協商無共識 管碧玲：談判沒有破裂

中國快艇闖金門海域翻覆致2死，海巡署與陸方代表團始終未有共識，海委會主委管碧玲今天表示，談判沒有破裂，還是繼續協商，因為...

護理師工作繁重加給 薛瑞元：預計下半年可實施

行政院去年9月拍板，衛福部在各醫院夜班費制度下，額外給予大、小夜班費補助，至於工作繁重加給部分，衛福部長薛瑞元今天表示，...

高鐵延伸屏東拚2029通車 王國材：預留南延潮州空間

屏東選出的民進黨立委徐富癸今天質詢，關心屏東各項重大交通建設進度，包括高鐵延伸至屏東在2029年通車的目標能否完成。交通...

機械工業同業公會發白皮書 賴清德：持續改善投資環境 與各國簽訂投保協議

台灣機械工業同業公會27日發布白皮書，提出三大主軸六大策略，總統當選人賴清德也提出他的三點國家希望工程呼應公會。他表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。