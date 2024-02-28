選後滿滿負面聲量 民眾黨為何沒發揮「關鍵少數」價值？

總統、立委大選結束後，台灣政壇出現新的局面，原先外界預估勢力增長的台灣民眾黨，會帶來全新的氣象。但從年前至今，不論是黨主席柯文哲到底下的發言人，幾乎天天出現爭議，攻下媒體版面的清一色是負面內容，也不禁讓人懷疑，這股新的「第三勢力」，到底怎麼了？

選後各黨調整腳步，國會勢力大減的民進黨加大溝通力道，準總統賴清德壓低姿態，除了發表用人唯才、不分黨派的宣言，還有意找非執政黨人士組閣，至少讓人看到些許改變，國民黨則如願將韓國瑜送上立法院長大位，風光一時；反觀民眾黨表現不如人意，不但未能成為關鍵少數，更是負面聲量連連。

失去候選人光環，也沒有台北市長大位，如何維持聲量成為柯文哲最大的難題。先前他積極參與立法院長選舉，縱使黨內信誓旦旦宣稱不支持新潮流，但柯文哲卻被發現在協商過程中疑似「一票兩賣」。縱使他企圖以訴止謗，但兩位老醫生陳永興、林逸民指證歷歷，不但讓藍營看破手腳，也仍讓形象受到重創 。

此外，選後各政黨維持君子風度，將選舉紛擾「翻到下一頁」，然而柯文哲卻仍在原地打轉，只見他在公開場合中，數度批評當初「藍白合」的過程，就連他的妻子也加入戰場，讓不少人認為他失去應有高度。

立法院部分，原先外界預估囊括八個席次的民眾黨，能在國會發揮「關鍵少數」作用，但近期立委黃國昌卻狀況連連，提早開議遭藍綠否決，政黨協商繞了一大圈，最終又變成接受民進黨主張。

不僅個人出問題，民眾黨選後還出現戰將出走危機，本次區域立委選戰表現最亮眼、與柯文哲合作多年的蔡壁如，不但婉拒柯文哲邀請，甚至透露自己「回去會死很難看」，轉頭盧秀燕陣營，擔任台中市政府有給職顧問，連合作30年的伙伴都琵琶別抱，讓柯文哲的用人哲學再度被拿出來檢討。

近期，另一位長期在立院深耕的發言人楊寶楨，也傳出因內鬥而求去，縱使他出面澄清，然而一把鼻涕一把眼淚的委屈模樣，很難讓人相信這樣的說詞。

長期在立院深耕的發言人楊寶楨，也傳出因內鬥而求去。報系資料照／記者胡經周攝影

位置不夠分，黨內鬥爭浮現

「民眾黨現在有走向泡沫化跡象，」前民眾黨中央委員張益贍坦言，過去在北市府位置很多，資源能做有效分配，如今位置減少就是發生搶位置、鬥爭的情形。張益贍以自己為例，以往有人對他有意見，就被叫去文基會，有人對當時北農總經理韓國瑜有意見，柯文哲就想把他弄去當辦公室主任，但現在沒有這樣空間。

此外柯文哲最大的問題，就是無法處裡人與人之間糾紛。因為他的耳根子很軟，導致每個幕僚常圍繞在他身邊，講其他人的不是。過去一段時間，替他處理人事問題的就是張益贍和蔡壁如，如今兩個人都離開，需要找到一個新的人擔任這樣角色。

黨內人士也坦言，民眾黨內處理事情極度不公，沒有一套同樣標準，同樣投入選戰，有人可以升官有人卻沒有任何回報，然後有些新來的人可以空降當領導，默默付出的卻只能挨罵。長期下來，這樣的氛圍會使人心灰意冷。

一票兩賣，立法院失去信任

除了內鬥問題，民眾黨原先企圖在立院左右逢源，如今似乎又碰到瓶頸，最受關注的召委選舉，外傳藍、綠可能都不會禮讓席次。張益贍認為，民眾黨應該把路線搞清楚，既然是小黨只有8個席次，當然就應該選邊站。

「你可以食安議題跟民進黨合作，院長選舉跟國民黨合作，」但民眾黨當前最大的問題是，「想要在同一個議題兩邊討好、兩邊一起賣，」最後被揭發造成兩大黨不信任，未來只要柯建銘、韓國瑜談好，即便民眾黨有想法也很難施展。

最後是聲量問題。張益贍認為柯文哲現在已失去舞台，只能去立法院找亮點，然後把每一個事件、每一個動作刻意放大，目的就是為了炒新聞。當然這也跟媒體喜愛柯文哲的習性有關。

自己過去在柯文哲團隊參加晨會，柯文哲檢討每一件事情，都會要求看網路聲量，把流量當成KPI，顯示他對這塊是非常在意。但不是每個聲量都是好的，很多事情久而久之就是被人看破手腳。

「整個民眾黨，現在呈現就是一個字『亂』」，文大廣告系教授兼系主任鈕則勳坦言，該黨從柯文哲、黃國昌到底下其他立委，每個人都亟欲讓自己聲量極大化，急著想要證明自己，導致什麼事情都可以拿來大做文章，黃國昌近期在立院的表現就是如此，柯文哲三天兩頭往立院跑也是如此。

他要大家思考，一個黨主席每天往立院跑，真的是很奇怪的事情，賴清德、朱立倫都不會這樣做。這種行為其實凸顯自己的對失去流量焦慮，「當兩大黨看到民眾黨、柯文哲的焦慮，他們就不會有太多焦慮，」鈕則勳笑道。

他認為白營現在應該沉澱下來，畢竟形勢比人強，眼前應該理出一個戰略方向，思考整個黨怎麼經營，相關政策論述為何，等待機會再做發揮，而不是每天糾結在一個小的事情中打轉、創造聲量。

（本文出自2024.02.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）