藍委籲提高公糧收購價 陳駿季：將整體規畫讓農民收益更高

台灣是全世界唯一還有稻米保價收購制度的國家，藍綠在總統大選前接連提出提高公糧收購價格。國民黨立委丁學忠今天首度質詢，他指出，台灣公糧收購價已12年未調整，呼籲提高公糧收購價。農業部長陳駿季表示，將整體性規畫，讓稻農收益更高。

目前公糧收購方式，計畫收購為每公斤26元、輔導收購23元、餘糧收購21元。

丁學忠表示，雲林六成土地都在種植，很多農民現在面對的飼料、資材、工程等項目漲價，薪水也已有調漲，唯獨公糧收購12年凍漲，希望行政院為民所苦，提高政府公糧收購價格。

他進一步指出，農民遇到天然災害時，現在的法規對地方和農民都造成問題，現在一遇到風災就要地方鄉鎮公所去實地人工勘災，基層人員都反應標準讓他們無法判斷，又被申請民眾質疑專業，間接造成基層與民眾的對立，徒增困擾。

他建議，應該修正農業天然災害救助辦法，不要再採人工勘災；另應朝向從速從寬從優的方式修改，只要利用科技的大氣資訊符合標準就應該納入受災範圍，從優從簡來真正補助到需要的受災農民。

陳駿季表示，過去曾在2011年提高公糧價格3至5元，結果導致種稻誘因提升，水稻面積大幅增加，加劇生產過剩情形，反倒影響產地穀價及稻農收益，更不利產業發展。現在依照稻作四選三措施，搭配綠色環境給付，逐年調減稻作面積，紓緩生產過剩問題，可以穩定供需及稻米價格。

天然災害方面，陳駿季表示，現在規定是20%由公所和農改場專家去看，也有開發手機拍照、配合無人機勘災，部分品種雨水超過一定程度時，就不用勘災。至於稻作等政策，將做整體規畫與評估，讓稻農收益更高。

丁學忠也提出，雲林縣口湖鄉有一個謝厝村被劃入成立光電廠，但得標廠商明顯漠視法規，例如刻意在離預定設站遙遠的地方開說明會來規避對地方說明的責任，這種「甲地施工，乙地施工」主管經濟部卻無視廠商這些不符程序及蔑視當地民眾權益。

經濟部長王美花表示，應支持發展再生能源，至於說明會是否合法，會進一步確認。