快訊

曾參加「超級紅人榜」！台中里長頭痛吞藥突倒下 送醫裝葉克膜搶救仍不治

不是財委會 藍黨團人士曝「這委員會」召委禮讓白營機率高

2年無工作...徐亨驚爆欠債2億破產 突發文「請為我加油好嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委籲提高公糧收購價 陳駿季：將整體規畫讓農民收益更高

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立委丁學忠。記者邱德祥／攝影
立委丁學忠。記者邱德祥／攝影

台灣是全世界唯一還有稻米保價收購制度的國家，藍綠在總統大選前接連提出提高公糧收購價格。國民黨立委丁學忠今天首度質詢，他指出，台灣公糧收購價已12年未調整，呼籲提高公糧收購價。農業部長陳駿季表示，將整體性規畫，讓稻農收益更高。

目前公糧收購方式，計畫收購為每公斤26元、輔導收購23元、餘糧收購21元。

丁學忠表示，雲林六成土地都在種植，很多農民現在面對的飼料、資材、工程等項目漲價，薪水也已有調漲，唯獨公糧收購12年凍漲，希望行政院為民所苦，提高政府公糧收購價格。

他進一步指出，農民遇到天然災害時，現在的法規對地方和農民都造成問題，現在一遇到風災就要地方鄉鎮公所去實地人工勘災，基層人員都反應標準讓他們無法判斷，又被申請民眾質疑專業，間接造成基層與民眾的對立，徒增困擾。

他建議，應該修正農業天然災害救助辦法，不要再採人工勘災；另應朝向從速從寬從優的方式修改，只要利用科技的大氣資訊符合標準就應該納入受災範圍，從優從簡來真正補助到需要的受災農民。

陳駿季表示，過去曾在2011年提高公糧價格3至5元，結果導致種稻誘因提升，水稻面積大幅增加，加劇生產過剩情形，反倒影響產地穀價及稻農收益，更不利產業發展。現在依照稻作四選三措施，搭配綠色環境給付，逐年調減稻作面積，紓緩生產過剩問題，可以穩定供需及稻米價格。

天然災害方面，陳駿季表示，現在規定是20%由公所和農改場專家去看，也有開發手機拍照、配合無人機勘災，部分品種雨水超過一定程度時，就不用勘災。至於稻作等政策，將做整體規畫與評估，讓稻農收益更高。

丁學忠也提出，雲林縣口湖鄉有一個謝厝村被劃入成立光電廠，但得標廠商明顯漠視法規，例如刻意在離預定設站遙遠的地方開說明會來規避對地方說明的責任，這種「甲地施工，乙地施工」主管經濟部卻無視廠商這些不符程序及蔑視當地民眾權益。

經濟部長王美花表示，應支持發展再生能源，至於說明會是否合法，會進一步確認。

丁學忠 稻米 農民 陳駿季

延伸閱讀

雲林虎尾、麥寮4月13日補選 藍營人選底定、綠營開放參選

行政院臨時記者會 陳駿季：298件檢驗樣本未檢出

台糖安心豚瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出

基隆港出現走私活體破口 陳駿季：三防線防範非洲豬瘟

相關新聞

【重磅快評】林右昌只檢視盧秀燕 卻忘了提醒陳其邁？

台中市府動輒得咎？台中市府因驗出台糖肉品含瘦肉精成了綠營箭靶，連身陷NET產權風暴的内政部長林右昌也來湊一腳。林指台中近...

機械工業同業公會發白皮書 賴清德：持續改善投資環境 與各國簽訂投保協議

台灣機械工業同業公會27日發布白皮書，提出三大主軸六大策略，總統當選人賴清德也提出他的三點國家希望工程呼應公會。他表示，...

藍委籲提高公糧收購價 陳駿季：將整體規畫讓農民收益更高

台灣是全世界唯一還有稻米保價收購制度的國家，藍綠在總統大選前接連提出提高公糧收購價格。國民黨立委丁學忠今天首度質詢，他指...

賴清德房貸1386萬 萬里老家未在財產申報中、未見於信託財產

監察院今天公布蔡英文總統最新財產申報資料，存款新台幣6298萬餘元，較前次申報增加約353萬元；副總統賴清德存款215萬...

監院：政府推動社會住宅效率不彰 促請行政院督導改善

監察委員賴振昌、蔡崇義今天表示，社會住宅中籤率偏低，難以滿足民眾需求，促請中央與地方政府應攜手，提升社會住宅興辦速度與量...

政權交接／史上「層級最高」交接小組 透露出賴政府未來人事雛型

總統府日前啟動第15任、第16任總統業務交接準備工作，總統當選人賴清德交接小組被譽為史上「層級最高」，成員包括副總統當選人蕭美琴、賴清德競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安等人；民進黨內認為，賴清德交接小組成員，幾乎就是未來賴政府府院黨重要職務的雛形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。